Denunciaron que cremaron por error el cuerpo de un familiar que había falleció por Covid

Sobre el mediodía de hoy se conoció una confusa situación generada al momento de etiquetar dos cuerpos de personas fallecidas en un centro de salud privado, donde lo más grave fue que se procedió a la cremación de la persona equivocada. Esto derivó que sus familiares se manifestaran cortando la salida que tiene el centro asistencial por calle Salta, por cuanto advirtieron que la bolsa mortuoria que se le había entregado a la empresa fúnebre que ellos contraron no correspondía a Manuel Antonio Moya. El fallecido por decisión propia y comunicada a sus hijas previamente, debía ser enterrado en la localidad paclinense de Balcozna, y no era la cremación una posibilidad en este caso.

Cuando se dan cuenta que el cadáver correspondía a una mujer, las hijas y los familiares se quejaron con el sanatorio, no obteniendo de ellos ninguna respuesta. Según los deudos, el nosocomio sería el que habría entregado erróneamente el cuerpo de su ser querido a otra empresa fúnebre para su cremación mientras que a ellos les dieron los restos mortales de una señora de apellido Endrizzi. Al constatar esto, una de las hijas se dirigió hasta la Avda. Guemes para reclamar los restos de su padre pero allí se dio con la novedad que este ya se estaba cremando.

Inoperancia

El hecho provocó no sólo indignación sino que además comenzaron a surgir todo tipo de dudas. “Lo cremaron inmediatamente cuando el propietario del crematorio (Jorge Moreno) salió diciendo en todas las redes sociales que estaban demorados los turnos por los fallecidos Covid-19. Justo hoy hubo un turno disponible en 10 minutos para cremarlo”, comentaron a Radio Valle Viejo. Ahora ante la incertidumbre, una de las hijas se preguntó: “uno queda destruido con la noticia del fallecimiento y a pesar de eso tiene la capacidad de preguntarse pero - ¿y la gente a la que le entregaron una bolsa y se fue?. ¿Cuántas veces habrá pasado?. Nosotros advertimos el error”.“Esto no es un error. Esto es inoperancia. No pueden jugar con el dolor de la gente”, sentenciaron. Ante el hecho en horas de la tarde de ayer lunes formularon la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial n° 1, para que se trate de averiguar no sólo qué pasó sino quienes son los responsables.

Ante la gravedad de la denuncia se hizo presente, al momento del corte de la calle, el Jefe de Policía de la provincia, Comisario (RE) Lic. Angel Agüero, quien manifestó que su tarea era investigar el hecho. “Estamos hablando con las dos partes (familiares y el sanatorio). Estamos mediando y buscando una solución a esta situación tan particular. Hay cuestiones técnicas que las definirá la investigación. Lo que sí es que tenemos toda la predisposición para con la familia para colaborarles”.

Asimismo, y por la magnitud del tema, la ministra de Salud, Claudia Palladino, en diálogo con Radio Valle Viejo, marcó que su cartera no interviene en el proceso. “Esto tiene que ver con el nosocomio en particular. Hay que analizar bien la situación porque todo está tan protocolizado, no sólo por el Covid sino que en general, que hay que plantearse bien lo que ha sucedido”, dijo la ministra.