Denunciaron a la Municipalidad de FME de "saquear" la carpintería de la iglesia en La Carrera

Este viernes se dio a conocer una insólita denuncia que representa un quiebre institucional entre la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiu y la iglesia de La Carrera.

El párroco Carlos Robledo de San José de Piedra Blanca, de Fray Mamerto Esquiú denunció que el municipio “saqueó” la carpintería que utilizaba la municipalidad en el lugar y que era propiedad del Obispado según informó Catamarca en Cana.

El cura Robledo aseveró que, si bien el fiscal municipal entregó la semana pasada el lugar, la misma llegó “con dolor”, porque en la carpintería ya no quedaba nada. “Nosotros nos damos con que no había absolutamente nada de los elementos que formaban parte de esa carpintería. Me da mucha tristeza, es un lugar emblemático y conocido por toda la comunidad, muchos pueden dar testimonio de haber sido formados por talleres en esa carpintería. Es triste la actitud y cómo se han dado las cosas, habiéndose dialogado antes porque había escuchado que podría suceder algo así.” explicó con indignación el cura tras hacer su denuncia pública a través de redes sociales con un vídeo donde se puede ver el momento en que empleados municipales estarían cargando de forma ilícita las herramientas de la carpintería.

En este sentido, apuntó: “Les digo que es gente adulta, hay cosas que uno por más que la autoridad te indique hacer algo que no corresponde, uno tiene la objeción de conciencia. No era un hecho licito y lo dejé manifestado en ese video. Me duele mucho por esta fractura institucional.”

Por último, señaló: “A mi casa vino la fiscal, y hace 15 días atrás, para que firmara un plazo. Yo lo firmé pensando que no sucedería nada. Ese lapso de tiempo parecer que les habría servido para el desmantelamiento de la carpintería. De hecho, yo he firmado el día 2 de noviembre, el asueto provincial por el Día de las almas, y me di con un camión que estaban cargando. Entré y firmé. Estaban sacando, de modo llamativo, con barbijos. ”

Tras el escándalo, Robledo aseguró que pedirá que el salón donde está actualmente la Sala Velatoria, también sea devuelto a la curia.