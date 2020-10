Denunció que fue presionado para cerrar su negocio

El empresario Rodolfo Rodríguez confirmó a LA UNIÓN que, finalmente, cerrará su local gastronómico tras las presiones que recibió por parte de la administración del Shopping Terminal.

Días atrás, Rodríguez recibió una carta documento con pedido de desalojo.

Según explicó el empresario, la relación con la administración se tensó luego de que hiciera público las supuestas irregularidades y malos manejos por parte de la actual administración de la Terminal.

“Aposté siempre al trabajo y al esfuerzo diario para seguir aún con las pérdidas que me significaba, para priorizar las fuentes laborales. Pero lamentablemente, no se puede trabajar con tanta persecución, voy a reubicar los empleados para no dejarlos en la calle”, comentó.

En ese marco de revelaciones, Rodríguez expresó: “Después de 18 años, cierro el local. Desde marzo de 2002, cuando abrimos por primera vez, con toda la tristeza del mundo, me voy, lamentablemente me obligan a bajar la persiana, no se puede trabajar con tanta persecución”, reveló.