Derogación del Consejo de la Magistratura: hacer de las adversidades oportunidades

Por Mario Alberto Juliano

Debo confesar que me sorprendió la reciente decisión del Poder Legislativo de Catamarca de derogar al Consejo de la Magistratura bajo el argumento que es contrario a Constitución. Como es obvio, soy respetuoso de las decisiones de las instituciones de la democracia, pero los fuertes vínculos que me unen a la provincia desde hace muchos años me animan a arriesgar una opinión.

Lo primero, decir que lamento que se haya suprimido un organismo de la categoría del Consejo de la Magistratura, que si bien no se encuentra previsto de modo expreso en la Constitución catamarqueña, expresa una reglamentación de la potestad gubernamental de designar a las juezas, jueces y otros funcionarios y funcionarias que precisan acuerdo. Ese es el esquema que han seguido todas las provincias argentinas, con previsión constitucional o sin ella, y que se encuentra aceptada y admitida como una forma de optimización de decisiones tan relevantes como la designación de funcionarios y funcionarias con vocación vitalicia y una enorme incidencia sobre la vida de las personas.

La facultad discrecional de seleccionar y designar jueces por el solo arbitrio del titular del Poder Ejecutivo fue arduamente criticado en ocasión de la reforma de la Constitución nacional de 1994, ya que representó el ejercicio de un poder omnímodo, muchas veces vinculado con favoritismos y arbitrariedades.

Según me he podido informar, la idea de los legisladores que promovieron la derogación es promover la reforma de la Constitución provincial y, entre otras cosas, prever allí un nuevo Consejo de la Magistratura. Por supuesto, adhiero a la idea que el organismo tenga recepción constitucional, lo cual da cuenta de su relevancia en la vida institucional.

Pero, lo que desde mi perspectiva es una adversidad (la derogación del Consejo de la Magistratura) puede convertirse en una gran oportunidad que tiene en sus manos el gobernador de la provincia.

Si en realidad la intención es la de crear un nuevo Consejo de la Magistratura, con previsión constitucional, el señor gobernador puede adelantarse a ese momento, que seguramente no será inmediato, y autolimitar sus facultades discrecionales de designar juezas, jueces y otros funcionarios, creando un Consejo Asesor, amplio, generoso, representativo, encargado de evaluar a las y los postulantes, elaborando una terna no vinculante para que pueda dar cumplimiento al mandato constitucional.

Un Consejo Asesor de esta índole podría ser el prolegómeno que marque la impronta de la futura reforma constitucional, dando algunas pautas verdaderamente innovadoras, propias de una democracia más participativa y deliberativa, y menos representativa. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de otras provincias, puede promover un Consejo Asesor integrado, entre otros, por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, de la abogacía, de la universidad, pero también de las y los empleados judiciales y la ciudadanía, pensando en representaciones más genuinas del conjunto de la sociedad. Y en este orden de ideas, hago expresa exclusión del Poder Ejecutivo de este Consejo para evitar la doble representación, ya que en definitiva será el gobernador quien tomará la última decisión.

Me siento profundamente identificado con Catamarca. Allí tengo muchísimas amigas y amigos. Amo y extraño sus paisajes y su gente. Y deseo, de todo corazón, que esta coyuntura particular se convierta en una oportunidad en el proceso de construcción de sociedades democráticas y participativas.

* Juez penal y Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal.