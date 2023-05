Desborde del canal sobre Ruta n° 1: vecinos de El Hueco reclaman respuesta a Riego

Luego de casi una semana de no llevar agua y tras una temporada con variaciones normales, en las últimas horas vecinos de la localidad de El Hueco vieron el ingreso nuevamente del agua al canal de riego que transita y toca el sector que pasa por Ruta provincial n° 1, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

Lo sustancial en este caso es que el caudal es mucho más fuerte, al punto que el nivel ha rebasado el límite mismo de la construcción y llegando a verter por fuera de canal interno que recorre la calle Las Flores, lo que no sucedía en años. El hecho genera preocupación entre los vecinos, sobre todos en los más afectados y cercanos al mismo, quienes efectuaron el reclamo a la Dirección de Riego, no obteniendo respuesta satisfactoria hasta el momento.

Se debe mencionar que la regulación del agua que cursa por el canal es regulada por este organismo, quien es el encargado de morigerar para que el líquido no solo no rebalse el canal, sino que, además, la fuerza del agua no provoque daño en las construcciones aledañas. Sobre esto, uno de los vecinos, Juan García señaló que desde Riego y ante el pedido de verificar lo que estaba sucediendo, solo recibió como respuesta que el caudal iba a mermar este sábado.

Esa fue la respuesta que el Ing. Ledesma, encargado de la delegación de Riego de Piedra Blanca, quien el viernes fue puesto sobre aviso y ante esto se había comprometido a regular el envío de agua. La promesa no fue cumplida y este domingo, para molestia y preocupación de la familia García, que es la más afectada por la cercanía de su vivienda con el canal, el caudal del canal este domingo se mantuvo en los mismos niveles. Pared exterior cercanal al canal

Estos vecinos vienen reclamando hace años y con notas presentadas oportunamente, tanto a la delegación local de Fray Mamerto Esquiú como el organismo superior, es decir la Dirección de Riego, no obteniendo en todo este tiempo solución alguna. "El agua genera presión porque no se han hecho trabajos de contención que provoque que la presión que físicamente se produce, impacte en nuestra casa". El agua no solamente pasa, sino que filtra y ha gestado con el paso del tiempo grietas en la pared contigua al canal y hasta el living contiguo, lo que, como indicaron a La Unión, fue registrado y elevado como prueba en las notas presentadas a Riego.