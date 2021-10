Desde los colegios aseguran que no hay intenciones de no cumplir con la resolución 322

El obispo de Catamarca Luis Urbanc apuntó contra el ministerio de educación, que en decreto reglamentario de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) propone reemplazar las celebraciones por el "Día de la Madre" y "Día del Padre" por una "Semana de la Familia", para respetar lo establecido en la ley nacional de Matrimonio Igualitario.

El obispo dijo que con esto se “está deformando las nuevas generaciones”.

En un mensaje por el Día de la Madre, a través de la página del Obispado de Catamarca, Urbanc se refirió a la resolución n° 322, con fecha 21/9/2021, específicamente al punto 4, n° 16, en el que se propone celebrar la Semana de la familia, en lugar del Día del Padre y el Día de la Madre.

No obstante, Rubén Martí, apoderado legal y Director general del Colegio Padre Ramón de la Quintana refirió en declaraciones radiales a las jornadas realizadas el pasado jueves y viernes por los 15 años de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), donde se reunieron las instituciones educativas con autoridades del Ministerio de Educación y Alejandra Carrizo, coordinadora de ESI y todo su equipo. Allí, dialogaron sobre la implementación de la normativa, en la que advirtieron ciertas incongruencias, según Martí.

A modo de ejemplo, el Director se refirió a los listados de alumnos, en los que se plantea que se use el nombre autopercibido de los estudiantes, sin embargo, en tanto no se encuentre en documento de identidad, no lo pueden hacer, aunque sí los llaman de esa manera.

Con respecto a la resolución 322, Martí aseguró que "es un tema estructural, por eso generó tanto malestar", pero que de todas maneras se planea celebrar, a la vez, Día del Padre y la Semana de la Familia "para que nadie quede excluido".

"Lo que hace la 322 es que las escuelas cambien su estructura institucional para adecuarlas a las nuevas leyes, no solo la ESI, sino también a la ley de identidad de género, la ley Micaela, entre otras" sostuvo Martí.

Además, aclaró que la resolución está vigente, firmada por la ministra de Educación, Andrea Centurión, y que a partir de ella se hacen talleres y jornadas de trabajo porque "nunca hubo intención de no implementar la 322, menos la ESI".

Asimismo, Martí afirmó que con un diálogo "maduro" se pueden abordar estos temas y "sacar los estereotipos y los rótulos, que evitan tener una visión crítica de la realidad" y reflexionó que poner rótulos "ha hecho mucho daño a nivel social".

Respecto a la implementación de la ESI en las aulas, el apoderado legal del Quintana expresó que no se trata de una materia que está destinada única y exclusivamente a la actividad sexual, a lo genital, a la procreación y a cómo se evitan enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, sino que es más amplio que atraviesa toda la currícula desde jardín hasta el último año de la secundaria.