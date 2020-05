Desde mañana se reabren los cementerios de la Capital

La secretaría de Servicios Ciudadanos que conduce Martín Barrionuevo, confirmó oficialmente que partir de mañana, sábado 23 de mayo, se abrirán las puertas de los cementerios capitalinos para las visitas; aunque se estableció para ello un estricto protocolo a fin de respetar las normas sanitarias vigentes.

El director del área, León Pedemonte, explicó que luego de una etapa durante la cual sólo se realizaron sepelios, volverán a permitirse las visitas de familiares a las necrópolis, tanto en el Cementerio Municipal como en el de Banda de Varela, que es más pequeño.

Para las ceremonias de sepelios todo continuará como hasta aquí, es decir que los actos fúnebres se cumplirán con una mínima presencia de deudos y con los cuidados que se vienen manteniendo. El cambio es que desde que entró en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se prohibieron las visitas, y ahora se autorizarán todos los días en el horario de 9 a 17, con las siguientes condiciones:

* El ingreso se ordenará cada día de la semana por terminación del Documento Nacional de Identidad, de manera que toda persona que asista deberá ir munida con su DNI.

* La persona autorizada a ingresar podrá ser acompañada por un familiar, sin importar el número de DNI del acompañante.

* Los días lunes entrarán aquellos vecinos cuyo DNI termine en 0.

* Los días martes entrarán aquellos vecinos cuyo DNI termine en 1 ó 2.

* Los días miércoles entrarán aquellos vecinos cuyo DNI termine en 3.

* Los días jueves entrarán aquellos vecinos cuyo DNI termine en 4 ó 5.

* Los días viernes entrarán aquellos vecinos cuyo DNI termine en 6.

* Los días sábado entrarán aquellos vecinos cuyo DNI termine en 7 u 8.

* Los días domingo entrarán aquellos vecinos cuyo DNI termine en 9.

Mañana sábado, entre las personas que vayan a visitar a sus seres queridos, no pueden ingresar más de dos familiares juntos, y uno de ellos tendrá que tener un DNI terminado en 7 u 8. En el ingreso a la necrópolis, se les tomará la temperatura y se les brindará alcohol en gel para higienizarse las manos. Independientemente de los DNI, no se permitirá el ingreso de ninguna persona que no cuente con el barbijo obligatorio.