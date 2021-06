Desde Migración afirman que solo el 40% de las personas que regresan al país hacen la cuarentena obligatoria

Un estudio realizado por la Dirección Nacional de Migraciones se dio a conocer hoy con datos alarmantes pensando en el cuidado de la sociedad frente a la pandemia por coronavirus.

Su titular, Florencia Carignano, lamentó la irresponsabilidad de algunas personas que regresan al país y que al no hacer el aislamiento obligatorio por parte del Gobierno Nacional ponen en riesgo la salud de los demás: "No puede ser que algunos no entiendan todo lo que ponen en juego con su irresponsabilidad. Necesitamos retrasar lo más posible el ingreso de las nuevas variantes para seguir avanzando con la vacunación”.

Ante esto, desde la semana pasada reforzaron los controles de aislamiento para colaborar con las provincias con el objetivo de evitar la propagación de las variantes más infecciosas y que aún no tienen circulación en la Argentina.

El Decreto 260 y la Disposición 2252/20 marca que todas las personas que vuelvan del exterior tienen la obligación de presentar un PCR negativo para poder abordar su vuelo de regreso y además realizarse otro test al llegar a territorio argentino. Si el resultado de este último examen es positivo, tienen la obligación de alojarse en un hotel sanitario dispuesto especialmente hasta que se determine qué variante de COVID-19 es la que presenta el contagio.

Las cuarentenas que deben hacer los ciudadanos es según la variante que tenga su contagio. Por ejemplo si es la variante normal de Covid-19 el ciudadano debe cumplir con la cuarentena en su domicilio pero si se trata de las nuevas variantes debe hacer la cuarentena en un hotel bajo supervisión.

El cumplimiento de esta cuarentena está a cargo de cada jurisdicción y para eso la DNM ha dispuesto un tablero online en tiempo real con las personas que ingresan al país y los domicilio que declaran para realizar la cuarentena.