Despiden los restos del jugador de Berazategui asesinado de un balazo en La Matanza

Los restos del futbolista del ascenso, asesinado de un balazo en la cabeza cuando manejaba su auto para una aplicación de viajes, a metros de uno de los ingresos al asentamiento San Petersburgo, del partido bonaerense de La Matanza, fueron despedidos hoy por sus familiares, amigos y compañeros. El cortejo fúnebre partió pasadas las 11.15 desde una sala velatoria ubicada en el Camino de Cintura, cerca de la rotonda de San Justo, y primero pasó por el barrio Villegas, donde vive la familia de Federico Potarski (29), quien jugaba en la Asociación Deportiva Berazategui como marcador central.

Familiares, amigos y compañeros despidieron sus restos que iban a ser inhumados en el cementerio del Kilómetro 32 de la ruta 3. ”Es una familia ejemplar y esperábamos esta cantidad de gente, a Fede lo querían todos”, expresó al canal de noticias TN Javier, primo del futbolista, quien agregó: “La familia agradece que haya venido el técnico y sus compañeros (de Berazategui). Hay gente de Liniers, de Almirante Brown, hay mucha gente que lo conocía”.

El hombre aseguró que “se va una persona muy querida” y que “la familia quiere ver presa a la rata que lo mató”. Hasta el momento, los investigadores no detuvieron a ninguna persona por el crimen y buscaban a tres sospechosos. El cortejo fúnebre esta mañana.

El violento episodio ocurrió durante las primeras horas de la madrugada de ayer sobre la calle Gaboto, a unos 20 metros del interior de uno de los pasillos de la Tira 32 de la villa San Petesburgo. Allí, la víctima fue encontrada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires tirada en el suelo sobre un gran charco de sangre. A centímetros, hallaron una vaina calibre 9 milímetros: no se realizaron otros disparos. El deportista fue trasladado con vida al Hospital Paroissiens, pero murió en el momento que llegó al sanatorio. El caso quedó a cargo del fiscal Federica Medone, titular de la UFI especializada en homicidio de La Matanza.

“Era amigo mío del barrio y teníamos varios amigos en común. Lo mataron cuando estaba trabajando de chofer en una zona difícil de La Matanza. Le dieron un tiro en la cabeza”, aseveró al canal TN Alejandro Gundo, amigo de la víctima y periodista que cubre la categoría del Ascenso.

El joven agregó que “hace poco había salido campeón de la D con Liniers, donde fue uno de los referentes del equipo”, y que actualmente estaba jugando en la primera C, en el club Berazategui.

“Hace poco había comenzado a trabajar haciendo viajes a través de una aplicación. Tenía que trabajar a la noche porque a la mañana entrenaba. Estuvo en inferiores en Almirante Brown, después Deportivo Coreano, Liniers y Berazategui”, agregó. “La familia está destruida y muchos jugadores que lo conocían también. Era una de familia muy trabajadora”, puntualizó. “Fue un robo, no sabemos si estuvo la posibilidad de que le entreguen el auto. Habrían hecho una llamada ficticia, donde hay una persona que sería la destinataria del auto, pero no existió y hubo una emboscada”, finalizó Guindo, convencido.

Efectivamente, una hipótesis inicial indica que Potarski, con domicilio en Isidro Casanova según el DNI que fue encontrado en su cadáver, habría muerto en medio de un aparente intento de robo.

Sin embargo, la Justicia investiga otros posibles motivos detrás del ataque.

Los investigadores no creen que haya sido un robo y busca agotar otras líneas investigativas, a pesar de los dichos del amigo de la víctima. Para empezar, el cuerpo de Potarski estaba a 80 metros de su vehículo. “Que un trabajador de una aplicación vaya a buscar a un viaje a un asentamiento a esa hora no es usual”, asegura una fuente del caso. No hubo testigos directos del hecho. Un hombre de la zona asegura haber escuchado “una trifulca” de lejos.

La vaina servida será peritada por Policía Científica y el cuerpo fue remitido para su autopsia a la Morgue Policial de Puente 12. También se le realizarán estudios suplementarios.

En diciembre del año pasado, el joven de 29 años había fichado por Berazategui, club que desempeña en la Primera C del fútbol argentino, tras jugar en Liniers. A comienzo del 2021 había tenido la posibilidad de irse a jugar al exterior, pero el pase se cayó a última hora, lo que permitió entonces su llegada al equipo para el que trabajaba actualmente.

“Después de rescindir con Liniers tuve la chance de ir a jugar a Honduras, pero el pase se terminó cayendo. Lo importante es que a pesar de no tener club siempre busqué la manera de estar activo, estar bien físicamente, tanto solo como con profe o en centros de alto rendimiento”, declaró entonces el defensor en el sitio Solo Ascenso.