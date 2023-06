Despidieron a la Hermana Marta Zucco, del Verbo Encarnado, en Recreo

En la noche del domingo 25 de junio, se celebró la Santa Misa en la que se dio gracias a Dios por el servicio pastoral que prestó la Hna. Marta Inés Zucco, Superiora de la Comunidad Nuestra Señora del Valle del Verbo Encarnado, quien también se desempeñó como Representante Legal del Colegio Parroquial Inmaculada Concepción de Recreo, en el departamento La Paz.

El párroco, presbítero Domingo Chaves, destacó el servicio brindado por la religiosa durante estos años en la ciudad de Recreo, y que “ahora regresa a su Rosario natal", dijo.

La religiosa, quien llegó a tierras catamarqueñas el 7 de febrero de 2016, expresó su gratitud a la comunidad lapaceña: “Para mí, Recreo, Catamarca, es un lugar de crecimiento. Desde que comenzamos a venir de misión allá por el 2010, vinimos con mucha alegría y sin saber que luego íbamos a estar acá. Y hoy, en 2023, sigue la comunidad caminando y apostando por Recreo”.

“Tienen un lugar hermoso, con gente hermosa, que recibe, que acoge al otro con generosidad, cuiden eso”, manifestó, comprometiendo su oración para “que este lugar sea un lugar donde cuidemos a nuestros niños, les brindemos espacio a nuestros jóvenes para que no caigan en la droga, y que seamos corresponsables de nuestros ancianos. Y así, con el aporte de cada uno de ustedes, se pueda seguir enriqueciendo este precioso lugar”.

Con emoción dijo: “Sólo gracias, no me queda más que decir una palabra más grande y más linda que ésa. También perdón por las veces que no escuché, que no les presté la debida atención”.

Se conoció que la nueva Superiora de la Comunidad Nuestra Señora del Valle, con sede en Recreo, será la Hna. Karime Nayely Velásquez Perea, quien también se desempeñará como Representante Legal del Colegio Parroquial.

Actualmente, la Comunidad del Verbo Encarnado local está integrada por las hermanas Karime Nayely Velásquez Perea (México), Petrona Díaz (Guatemala) y María Alejandra Villalba (Argentina). Se conoció que próximamente se integrará a la tarea de evangelización, la Hna. Malena González Galván (México).