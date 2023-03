Destacada disertación de Luciana Peker en Catamarca sobre la violencia digital

Con el objetivo de seguir brindando herramientas prácticas que permitan la incorporación de perspectiva en género y diversidad a la vida diaria y en los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos, la periodista, escritora y capacitadora de nivel internacional, Luciana Peker, brindó la capacitación sobre “Violencia Digital”.

El evento, organizado por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, tuvo lugar en salón lleno del Hotel Casino Catamarca.

“Estoy muy feliz de estar en Catamarca, agradezco la invitación y hay algo que me importa mucho decir porque soy orgullosamente argentina”, fueron las palabras de apertura de Peker. “Orgullosamente argentina y orgullosamente latinoamericana y me importa mucho decir que los grandes cambios en el mundo, por ejemplo, el Michú empiezan en el 2017 pero en una de las naciones empieza en el 2015. No es solamente un dato cronológico sino entender que la cuarta ola feminista o lo que se conoce como “la liberación de la palabra” de estos últimos años nace en el Sur; y yo reivindico mucho la idea del Sur en el sentido global de la Argentina, de América Latina y lo que representa que hoy desde el Sur podamos enseñarle al Norte y acá en Catamarca me da y se nos da vuelta el mapa que hoy”.

“El Norte que ha sido juzgado, relegado y predeterminado en los estereotipos de las sociedades conservadoras que se tienen muchas veces desde los centros urbanos, hoy nos está enseñando las mujeres de Buenos Aires cómo generar en un momento difícil una resistencia u organización feminista entre organizaciones autónomas, el estado y las mujeres de distintos lugares de la función pública y por su puesto de una transversalidad que yo defiendo como modo de subir la calidad democrática a las mujeres de Buenos Aires. Desde Argentina y América Latina, le enseñamos al Norte global que el Sur no solo existe sino generó grandes avances y hoy el Norte de Argentina nos enseña a las del Centro y a las del Sur a seguir resistiendo. Y no porque no haya problemas, sino por el ABC de la vida, porque los problemas, por nombrarlos explícitamente -la violencia y el abuso sexual- se los enfrenta de frente, y esta es una de las lecciones de estos días de Catamarca, así que en un principio gracias”, expresó la periodista.

De igual manera, la capacitadora se refirió a diferentes temas de vital importancia como Ley Olimpia y Ley Belén contra la violencia digital; la violencia de género en línea; la violencia mediática; la violencia política, entre otos puntos.

Luciana Peker, es una activista popular, periodista, escritora y capacitadora con un extenso currículo; brindó charlas, conferencias y talleres en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, México, España y Francia.

La violencia digital se caracteriza por la vulneración de derechos a través de los servicios digitales o telemáticos, cuyas consecuencias pueden derivar en daños psicológicos o emocionales importantes, en el ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Esta propuesta es parte del avance hacia una sociedad más justa, equitativa, con oportunidades para todos y todas, libres y con menos violencias y es pate del cierre del mes de la lucha de las mujeres trabajadoras en el marco de “Nosotras Movemos Al Mundo”.

La disertación contó con la moderación de la periodista Sonia Luna y estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Guerrero, las diputadas provinciales María Argerich, Verónica mercado, Natalia Ponferrada, Paola Fedeli y Adriana Diaz; la senadora provincial Andrea Lobos; concejalas de la capital y del interior provincial, organizaciones sociales y público en general.