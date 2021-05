Detectan escombros y distintos residuos en los trabajos de mantenimiento

Operarios de Aguas de Catamarca trabajan en un intenso operativo de rastreo, desobstrucción y limpieza en la red colectora cloacal de Av. Manuel Navarro desde Calle Bonifacio Cobacho hasta la intersección de Av. Bicentenario.

En los trabajos que se realizaron con camión desobstructor, las cuadrillas retiraron restos de materiales y elementos que obstruían el normal drenaje de la cañería.

Además en la Zona se realizó el cambio completo de un tramo de la red colectora con cañería PVC 110 mm. para optimizar el funcionamiento.

El mal uso del servicio es una práctica extendida en distintos sectores, ya que se utiliza la red para arrojar elementos indebidos. Estas conductas que afectan la fluidez normal de los efluentes por las cañerías, perjudican también a los vecinos lindantes a casas y zonas afectadas.

Recomendaciones

* En las viviendas no se deben volcar aguas de la red pluvial, a la red de desagües cloacales.

* No se deben arrojar bolsas o residuos como trapos, pañales, algodones, cartones o materiales granulados como arena, piedras, grasas, aceites y pinturas.

* Las empresas constructoras no deben utilizar los desagües cloacales, para arrojar desperdicios como estopa, escombros o restos de sanitarios.