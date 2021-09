Día del Empleado de Comercio: confirman que no será laborable el 27 de septiembre

Como todos los años y en consonancia con la celebración del Día de los Empleados de Comercio, que es el próximo domingo 26 de Septiembre, el gremio que los nuclea comunicó que se firmó el acuerdo para trasladar la fecha para que de esta manera los trabajadores tengan como día no laborable el lunes 27 de Septiembre.

La Comisión Directiva del Centro Empleados de Comercio de Catamarca, es la encargada de informar a los empleados de comercio en general y a sus afiliados en particular, que entre las Cámaras Empresariales del sector y la Federación (F.A.E.C.Y.S.) se firmó un acuerdo para que el “Día del Empleado de Comercio” se trabaje normalmente y se traslada para el lunes 27 de Septiembre, la jornada no laborable para que los trabajadores empleados de comercio puedan descansar y celebrar su día, esto conforme a los alcances establecidos por la Ley 26.541 de feriado nacional donde el empleado de comercio NO está obligado a trabajar.

Supermercados cerrados

Asimismo el gremio informa que el día 17 de septiembre se firmó en sede del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos de esta Ciudad, un acta acuerdo de compromiso entre los supermercados y mayoristas locales, para cerrar cada establecimiento comercial durante la jornada completa del día Lunes 27, acto en el que estuvopresente el Ministro de Industria, Comercio y Empleo, el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, el Secretario de Trabajo de la Provincia, el Director Provincial de Inspección Laboral y la representante de la Unión Comercial de Catamarca.

Festejos

En tanto, el Centro de Empleados de Comercio invita a los trabajadores y afiliados a las diversas actividades que se realizan en pos de festejar su día. Los juegos de salón, se desarrollan en la sede del gremio a las 21.30 hs.

Y el cronograma es el siguiente:

Lunes 20/09: Campeonato de Chin ? Chon

Martes 21/09: Campeonato de Rumy

Miércoles 22/09:Campeonato de Truco (Por pareja)

Jueves 23/09:Campeonato de Sapo por pareja

Las finales de los campeonatos de Chin chon, Rumy, será el mismo jueves y el viernes será la final del Juego de Sapo y entrega de premios de los juegos de salón y de los demás torneos.

Está previsto que el lunes 27 a las 10:30 hs. Se rezará un responso y ofrenda para los socios fallecidos en el Mausoleo del Cementerio Municipal. A las 11:30 hs. Se procederá a donar alimentos no perecederos al Oratorio del Divino Niño que conduce la Hermana Gimena.

Quienes necesiten más información, debe llegarse hasta la sede del Sindicato, cita en San Martín N°172 o comunicarse al Tel. (383) 4422987.