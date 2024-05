Día Internacional del Celíaco: por qué se conmemora hoy

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, una enfermedad que afecta a una de cada 100 personas en Argentina. Entre el 0,6% y el 2% de la población mundial padece celiaquía, y en el 60% de los casos son mujeres. La fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar respecto a la importancia de que la población se realice los estudios pertinentes para detectar la enfermedad.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune producida por una reacción al gluten, proteína que está en ciertos alimentos como el trigo (y sus diferentes variedades), la avena, la cebada y el centeno (T.A.C.C.).

Cuando una persona que padece esta enfermedad consume alimento con gluten su intestino se daña y se vuelve incapaz de absorber nutrientes necesarios para mantener saludable el organismo.

En la mayoría de los casos, una persona no nace celíaca y la enfermedad puede manifestarse en cualquier momento de la vida. El diagnóstico se obtiene mediante un análisis de sangre para medir los anticuerpos al gluten y algunas proteínas que se encuentran en el intestino. Si esta prueba da positiva, es probable que se realice una biopsia del intestino delgado.

Cuáles son los síntomas que alertan sobre la celiaquía

La enfermedad puede manifestarse en cualquier etapa de la vida y sus síntomas suelen ser diversos: en niños se suele manifestar con diarrea crónica, vómitos, fuerte y notable distensión abdominal. En líneas generales, los síntomas más repetidos son:

Náuseas y vómitos.

Diarrea crónica.

Pérdida de peso sin motivo aparente.

Disminución del apetito.

Dolor abdominal.

Distensión abdominal o gases.

En el caso de adolescentes y adultos, síntomas como dolor abdominal, falta de ánimo, baja masa corporal, fracturas, artritis, diarrea, estreñimiento, desnutrición, entre otros suelen dar el alerta de la enfermedad.

La médica gastroenteróloga Lorena Bortot, coordinadora del Consultorio de Enfermedad Celíaca del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, advirtió que actualmente la enfermedad se presenta más frecuentemente con manifestaciones extradigestivas o enfermedades asociadas.

“Desde síntomas abdominales inespecíficos y variables, hasta patologías asociadas como anemia por déficit de hierro, trastornos óseos como la osteoporosis, alteración de las enzimas del hígado y las enfermedades tiroideas”, precisó la especialista.

8 de cada 10 celíacos no saben que tienen la enfermedad

La cartera sanitaria nacional indicó que 8 de cada 10 celíacos en nuestro país no sabe que tiene la enfermedad. Entre las causas, se incluye la falta de síntomas específicos, no acudir al médico o que este último no sospeche la enfermedad por lo variable de su forma de presentación.

“Puede llegar a ser contraproducente el hecho de no cuidarse por no saber que se tiene celiaquía. Nosotros recomendamos, por ejemplo, que si uno tiene un familiar de primer grado, como los padres y los hermanos, debería informar a su médico de cabecera para pesquisar la enfermedad. En primera instancia, a partir de análisis de sangre específicos”, indicó Bortot.

Qué comidas están permitidas para celíacos

Las personas con enfermedad celíaca deben seguir una dieta sin gluten de por vida para evitar la reaparición de los síntomas y el daño intestinal. Muchos alimentos, como la carne, el pescado, las frutas, las verduras, el arroz y las papas, sin aditivos ni algunos condimentos, pueden ser ingeridos de manera natural.

La harina hecha con alimentos sin gluten, como papa, arroz, maíz, soja, nueces, mandioca, amaranto, quinoa o trigo sarraceno, son seguras para comer.

También se pueden comprar alimentos empaquetados sin gluten, como tipos de productos horneados, pan y pasta que no contienen gluten. Estos alimentos están disponibles en muchas tiendas de comestibles, restaurantes y empresas de alimentos especializados. Los alimentos envasados sin gluten tienden a costar más que los mismos alimentos que tienen gluten, y los restaurantes pueden cobrar más por los tipos de alimentos sin gluten.