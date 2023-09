Día del mediador: proponen instancia de consulta en Plaza 25 de Mayo

Este jueves es el Día Internacional de la Paz y se conmemora también el Día del Mediador y de la Mediadora. La fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada Nación y pueblo y entre ellos. Tengamos presente en este punto que el mediador es un profesional que interviene en la mediación de casos variados. Está llamado a ser imparcial, neutral y se encuentra encargado de facilitar la comunicación entre los interesados para que puedan solucionar su problema.

En nuestra provincia la fecha está siendo recordada con espacios de consulta promovidos por la Dirección de Justicia de Catamarca, organismo que se presenta en la Plaza 25 de Mayo para que los ciudadanos se puedan llegar, hacer consultas y resolver dudas sobre la resolución de casos que ameritan una mediación,

Al respecto Steffy Crook, en diálogo con La Unión precisó que el organismo, que depende del Ministerio de Gobierno, de lunes a viernes ofrece mediaciones gratuitas y que la idea de presentarse a la comunidad en el principal paseo capitalino apunta a visibilizar el servicio y a recepcionar casos.

En cuanto al Día Internacional de la Paz, Crook comentó sobre una actividad puntual en la que se está pidiendo la participación de la comunidad. “Es una actividad de concientización en la que se pide la colaboración de contar un compromiso personal en relación a la paz. Se trata de aportar sobre el diálogo, la escucha, la empatía y la reflexión para con los conflictos que uno pueda tener”, acotó Crook.

La mediación

Aprovechando el espacio, varias personas realizaron consultas en el stand de la Dirección de Justicia. Los casos que llegaron son justamente los que no necesariamente son judicializables, porque en estos interviene un famiiliar o un afecto muy cercano. Los que deseen hacer consultar o aprovechar la oportunidad, podrán hacerlo tanto este miércoles como mañana jueves desde las 11 hs.

Los que no lleguen, pueden intentar en el organismo directamente, de lunes a viernes en Ayacucho 530, esquina Esquiú. El dato oportuno es que no hay límite de edad ni documentación previa que deba presentarse para solicitar una mediación. “Tenemos mediadores especializados en todo tipo de temáticas, desde familiares, con vecinos, de consorcio o deudas que no se pagan y que esta posibilidad, es una alternativa válida para no llegar al extremos de judicializar”, acotó Steffy Crook.