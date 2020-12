Día del Médico: jornada en memoria por los fallecidos por Covid-19

La celebración del “Día del Médico” tuvo ayer otra connotación. “No podemos festejar”, sentenció el Dr. Guillermo Martínez, Pte. Del Colegio Médico de la provincia.

El facultativo reflexionó sobre el impacto del Covid-19 en la profesión durante este año, marcando que ya se llevó a 150 profesionales de la salud en todo el país. “Es un día muy especial y sentido para los médicos, en particular y para todo el equipo de salud. Hoy, vamos a vivir una jornada con expresión de luto. No es menor, ni un dato. No queremos que sea un número que rápidamente se olvide porque 150 médicos dieron la vida”.

Para poner en relieve este hecho, ayer se descubrió una placa que marca para la posteridad el reconocimiento institucional a los médicos que estuvieron en la primera fila de la pandemia, en nuestra provincia y en el país.

El acto se llevó a cabo en la sede del Colegio y contó con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Dra. Claudia Palladino, quien acompañó el homenaje del Colegio Médico. Allí, se puso en valor la labor de los profesionales en el Hospital Malbrán y el SAME.