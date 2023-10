Día Mundial del Bastón Blanco: Una caminata para concientizar y un proyecto que ayudará a la inclusión

El Día Mundial del Bastón Blanco se conmemoró el pasado domingo, con un enfoque en la promoción de la inclusión y la conciencia sobre las barreras que las personas con discapacidad visual enfrentan en su vida cotidiana. En diálogo con LA UNIÓN, este martes la docente de Educación Especial Ileana Ovejero, de la Escuela de Educación Especial N°998 "Santa Lucía de Siracusa" explicó la importancia de este día y las acciones emprendidas para sensibilizar a la comunidad.

Actividades y concientización

En primer lugar, explicó el trabajo que se está llevando a cabo en Catamarca en el marco de esta conmemoración: "El trabajo que vamos a llevar a cabo con el proyecto es el de trabajar junto con colaboradores del Centro de Emisión de Licencia y con la directora Mónica Ávalos, que nos recibió muy cordialmente y nos apoya". El proyecto al que refirió, busca incorporar preguntas sobre la discapacidad visual en las pruebas de manejo, como el hecho de saber identificar los colores del bastón o cómo solicitar ayuda a las personas ciegas. Si bien ya está aprobado en la provincia, falta su aceptación desde Nación.

El próximo 26 de octubre en el Centro de Emisión de Licencia se realizará la capacitación a los instructores a las 10 horas, tanto de la parte práctica, como de la parte teórica. Cabe destacar que la provincia es pionera, a nivel nacional, de este proyecto.

Caminata por la conciencia

Otro de los eventos principales fue una caminata que tuvo lugar este martes por la tarde para concienciar sobre la discapacidad visual. Los estudiantes de la escuela, acompañados por integrantes del profesorado del IES Chavarría, recorrieron las calles del centro capitalino, iniciando el recorrido en Rivadavia y Güemes y finalizando en Rivadavia y San Martín. Durante su trayecto, entregaron folletería con información básica para concientizar y, además, acompañaron la actividad con tambores y redoblantes. En este sentido, Ileana destacó la importancia de este evento: "Lo que nosotros le solicitamos a la comunidad en general es que sepa reconocer cuando una persona solicita ayuda y cómo acercarse a ayudar a la persona ciega porque generalmente se desconoce y vienen y los toman de los brazos, lo que los asusta, entonces nosotros por ahí le pedimos un poquito más, que cuando se acerquen pregunten primero si ellos quieren que sean ayudados y, de ahí, cuando se les acerquen, les ofrezcan un paso adelante, se ubiquen ellos y le ofrezcan el brazo o el hombro, según la estatura que presente, a diferencia con la persona ciega".



Superando barreras



Las personas con discapacidad visual enfrentan desafíos constantemente en su día a día y algunos de estos obstáculos son creados por la comunidad sin darse cuenta. Ileana compartió la preocupación de los estudiantes: "Los ruidos fuertes, como los caños de escape, pueden dificultar su capacidad auditiva y reconocer cuando se están acercando vehículos. También las motos, bicicletas, aires acondicionados y ventanas abiertas son obstáculos invisibles para ellos". En este sentido, es importante destacar que, la conciencia y la empatía de la comunidad en general son fundamentales para reducir estas barreras.

Conciencia en la comunidad

Ileana enfatizó la importancia de que la comunidad tome conciencia y actúe con responsabilidad. Recomendó a las personas cómo tratar a alguien con discapacidad visual: "Al acercarse a una persona ciega, ofrezca ayuda y pregunte si la necesitan antes de actuar. Siempre comuníquese directamente con ellos y si quieren ayuda, ofrézcale amablemente". Además, enfatizó el advertir que hay grandes obstáculos para ellos, como las motos, las bicis, los aires acondicionados, que están en el exterior, así como las ventanas abiertas: "ellos muchas veces se han golpeado, lamentablemente, porque la gente no se da cuenta que eso para alguien es un obstáculo y muy grande y muchas veces se han lastimado los chicos".

"No nos tengan miedo"

Los estudiantes no dudan en expresar su deseo de que la comunidad se abra hacia ellos. Al respecto Ileana explicó: "Como dicen ellos, 'no nos tengan miedo, no hay problema que se acerquen, que nos pregunten, así sea para conversar, charlar. A nosotros nos gusta charlar, nos gusta conversar y, si no, bueno, si nos ofrecen ayuda, pues bienvenido sea'. Está bien eso de acercarse a ellos, presentarse, preguntarles qué necesitan, qué quieren".

El Día Mundial del Bastón Blanco sin dudas es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad visual y, en Catamarca, aún queda mucho por trabajar. Al respecto, Ileana y sus alumnos destacaron que, si bien esto es así, también notan que actualmente hay un avance: "Estamos notando un poquito más de avance. Antes era como que se invisibilizaba al ciego. Hoy no. Se están acercando un poco más".

Día Mundial del Bastón Blanco

Este día se conmemora anualmente el 15 de octubre y existe con el objeto de concientizar acerca de la importancia del bastón blanco como símbolo de independencia, igualdad de oportunidades e inclusión para las personas con discapacidad visual. En este sentido, es importante destacar que existen tres tipos de bastones, cuyo color se utiliza para indicar el grado de discapacidad visual y la necesidad de ayuda:

Bastón Blanco: Este es el símbolo más reconocido para las personas ciegas y se utiliza para indicar su discapacidad visual.

Bastón Blanco y rojo: Este tipo de bastón se utiliza cuando una persona es sorda y ciega, lo que significa que tiene discapacidades visuales y auditivas.

Bastón verde: Este bastón se emplea para personas con baja visión, que pueden tener algunas dificultades visuales pero no son ciegas.

Señales del bastón

Inclinado al frente: Indica que la persona está esperando el transporte.

Horizontal al frente: Esta posición indica que la persona va a cruzar la calle y solicita el paso.

Vertical al frente: Cuando el bastón se sostiene verticalmente al frente, la persona está esperando a un compañero o compañera.

Recomendaciones para una interacción respetuosa