Día del Padre: recomiendan celebrarlo de forma virtual para evitar aumento de casos

Ante la actual situación de pandemia por Covid-19 se recomienda evitar los encuentros y celebraciones con motivo del Día del Padre. La secretaria de Salud Mental y Adicciones, Judith Bogomolny, en diálogo con un medio radial, se refirió acerca de lo que debemos hacer para prevenir el aumento de casos, y dijo que “la mejor celebración es regalar el cuidado al otro y tiene que ver con el amor que sentimos por esa persona de manera simbólica”.

Bogomolny remarcó que “es un día de celebración, lo que todos queremos es reunirnos con nuestros familiares, en este caso con nuestros padres; pero sabemos que la situación sanitaria en este momento de pandemia implica la no reunión y no exponerse. Tiene que ver con cuidarnos con cómo me cuido y cómo cuido a los demás; y desde ese lugar la solicitud y la atención para hacer algo”.

“El cuidado tiene que ver con la atención; cuidar implica un movimiento, quizás en este día de celebración el movimiento justamente sea no movernos de nuestros hogares y si buscar alternativas; aunque nos cueste en este momento difícil y duro, de poder encontrarme desde otro lugar con mi papá; en este sentido buscamos la virtualidad y hablar de que nos pasa. Desde la Secretaría de Salud Mental la sugerencia es poder expresar lo que sentimos, inclusive sintiéndonos incómodos y frustrados”, señaló Bogomolny.

En tal sentido, la Secretaria de Salud Mental y Adicciones, señaló que “sabemos que estamos acostumbrados a reunirnos, brindar y encontrarnos, pero este momento las celebraciones implican cercanía, exponernos y exponer a los adultos mayores, por eso no reunirnos, desde ese lugar, es una mirada preventiva”.

“Uno no lo puede medir ahora, pero sí sabemos que si hay reuniones va a haber mayor contagio en muy poco tiempo. Entre todos podemos prevenir y esto implica un esfuerzo. El regalo hoy no es material, es simbólico. Es desde ese lugar; cuidarnos los unos a los otros, diciéndole a nuestros papás te quiero y que te amo desde la virtualidad. La mejor celebración es regalar el cuidado al otro y tiene que ver con el amor que sentimos por esa persona”, concluyó la licenciada en psicología.