Dictarán curso de formación básica en Mediación

Destinado a personas de cualquier actividad o profesión interesadas en formarse como mediadoras, iniciará el próximo 18 de mayo el último curso de 100 horas de Formación Básica en Mediación. María Antonia Rojo, Directora del Centro Público de Mediación del Colegio de Abogadas y Abogados de Catamarca, contó que las inscripciones ya están abiertas y las clases presenciales inician el 18 de mayo.

El curso está homologado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el arancel es de $30 mil pesos o 5 cuotas de $6 mil. Las clases serán presenciales inician el 18 y 19 de mayo en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20.

“Se trata del último curso de cien horas porque a partir del año que viene ya será de 180 horas, lo que aumentará su costo, por lo que hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Este nuevo curso se enfocará principalmente en violencia y perspectiva de género, algo que se toma en el curso de cien horas pero de manera más tangencial”, explicó Rojo.

El curso de mediadores está destinado, no solo a los abogados sino cualquier tipo de profesión de base como contadores, profesores, licenciados en general. “La importancia de la mediación radica en que es un método adecuado de resolución de conflictos no adversarial. Solo intervienen los mediadores y las partes. Son las partes las que exponen sus intereses. En ese marco, pueden encontrar las diferencias, solucionar, acordar a través de un diálogo”, señaló.

Las mediaciones se pueden concretar en todos los ámbitos y para diferentes situaciones, no sólo las más utilizadas como son fijación de cuota alimentaria o régimen de visitas.

Los interesados pueden concurrir al Colegio de Abogados y Abogadas sito en calle Maipú 391, o comunicarse al 3834922466.