Dictarán talleres de inglés en el Archivo Histórico

El Archivo Histórico de la provincia dictará en sus instalaciones talleres gratuitos de inglés a partir del próximo lunes 13 de mayo y con continuidad a lo largo del año. Estos cursos serán impartidos por la docente Gabriela Magaquian, como una oportunidad de facilitar herramientas que fortalezcan los perfiles académicos y laborales de los participantes.

La iniciativa comprende dos talleres con enfoques diferentes que serán dictados de manera presencial los días lunes y viernes. Uno de los cursos está destinado a estudiantes y guías de turismo, y el otro orientado al público en general.

Se trabajará con el nivel Pre-Intermediate-English, y se realizarán clases niveladoras previas al inicio del material principal.

El cupo es limitado a 10 personas por taller, por lo que se solicita a los interesados que se inscriban previamente enviando un correo electrónico a [email protected].

Los talleres

- International Communication for Tourism Professional People: Dirigido a estudiantes y guías de turismo, las clases se llevarán a cabo los lunes y viernes de 15:00 a 16:30 horas.

- English for Everyone: Abierto al público en general, las clases se realizarán los días lunes y viernes de 17:00 a 18:30 horas.