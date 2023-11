Dieron la bienvenida a 15 nuevos investigadores que inician su carrera en el CONICET

La provincia de Catamarca contará con 15 nuevos investigadores que inician sus carreras en el CONICET, quienes se suman a los 27 que ya se desempeñan en los institutos de doble dependencia UNCA-CONICET: CREAS e IRES. El acto de bienvenida se realizó en el Aula Magna con la presencia de la presidenta del CONICET, Dra. Ana Franchín, la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación, Dra. Luz Lardone, el Rector, Ing. Oscar Arellano, la vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader, secretarios, decanos, el vicegobernador Ing. Rubén Dusso, el ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica Lic. Isauro Molina, y el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz.

“Estamos en la provincia, fundamentalmente para darle la bienvenida a 15 investigadores e investigadoras que han ingresado con la última convocatoria a Catamarca. Y también vinimos a entregar una camioneta para los institutos. Compartimos con la Universidad de Catamarca estos ingresos que generosamente ha puesto cargos docentes, y la provincia ha puesto cuatro casas para los investigadores que vienen de otros lugares. Así que venimos realmente a festejar nuevos recursos humanos para Catamarca, que ingresan respaldados por la Universidad y por la provincia”, expresó la presidenta del CONICET.

“A Catamarca están ingresando en este momento 15 investigadores nuevos. Había 27, así que estamos casi en un 60% más de investigadores en Catamarca". En cuanto al funcionamiento del Conicet Catamarca, Franchín aseguró que “creció muchísimo en estos tiempos. Hay mucho entusiasmo, de poder volcar en Catamarca lo que aprendieron acá o haciendo sus posts doctorados en otras provincias, incluso en el extranjero, pero que han vuelto y están acá para servir a la provincia”, acotó.

Por su parte, Arellano manifestó: “La verdad que para mí y para la Universidad es una inmensa alegría estar hoy acá recibiendo a los nuevos investigadores que se van a incorporar a la UNCA -CONICET al efecto de generar el conocimiento y la tecnología que a Catamarca tanta falta le hacen. Por lo tanto Ana -Franchín-, a vos y a tu equipo le agradecemos la presencia, la vocación de federalizar la ciencia y la tecnología. Sabemos que con su compromiso y trabajando juntos y en forma estrecha podemos hacer crecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Catamarca”, expresó el Rector de la UNCA.

Mas adelante, reflexionó: “estamos ya transitando nuestro 51 aniversario, y siempre decimos que aquellos luchadores y creadores de nuestra Universidad trabajaron con la ilusión, la esperanza y la convicción de que la universidad era muy importante como herramienta de desarrollo local, y hoy no tenemos ninguna duda que la Universidad tiene que contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y en este sentido venimos trabajando en forma estrecha con la provincia con la creación del Centro Científico Tecnológico Productivo. Quiero expresar con absoluta convicción, y por lo tanto repito y no me canso de agradecer al Gobierno de la provincia por este Centro que permitirá tener un financiamiento importante y autonomía en la toma de decisiones”, concluyó.

Finalmente, el vice gobernador de la provincia, Rubén Dusso, expresó durante el acto: “Hablar de Ciencia y Tecnología es hablar de esperanza, es hablar de que los recursos que tenemos los podamos aprovechar, llena de orgullo que haya más investigadores aquí en nuestro territorio, que no tengamos que mirar para afuera para poder salir a estudiar y a planificar qué podemos hacer mejor de las cosas que tenemos en Catamarca. Valoro lo que te han dicho los investigadores, cuando dicen que este es un país maravilloso, y que quieren aportar lo que sea necesario para lograr todo lo que podamos. Nosotros somos uno de los 10 países en el mundo que tenemos calidad en distintos tipos de investigación, de la misilística, de la nanotecnología, de satélites en el espacio, del tema de las vacunas, pero nos falta un poco más de ser un poquito más agresivos en las políticas de Estado que tienen que ver con hacer mejor aprovechamiento y explotación de nuestros recursos naturales”, concluyó.