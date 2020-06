Diputados aprobó una resolución que solicita incorporar editores de género

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que solicita incorporar en los medios de comunicación públicos, la figura de “editor/a de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Díaz en el mes de marzo. Dependerá de los ministerios de Ciencia e Innovación Tecnológica y de Comunicación la aplicación del mismo.

Al respecto, Díaz volvió a resaltar la necesidad de profundizar políticas públicas para contrarrestar la violencia por razones de género. “Los medios de comunicación son unos de los principales constructores de sentido dentro de la sociedad y se torna casi necesario que exista esta figura para que podamos ir sensibilizando sobre lo que significa tener perspectiva de género”.

En los argumentos del proyecto, la legisladora citó a la antropóloga Rita Segato, que es una de las investigadoras que más aporta sobre la problemática: “los medios tienden a describir con detalles morbosos la violencia, lo que tiene un efecto de contagio en la sociedad, por el cual se empiezan a copiar las modalidades. Esto mismo sucede con el suicidio, donde una noticia sobre un suicidio tiende a provocar más suicidios y en modalidades similares. Los medios decidieron tomar una medida ética de no reportar casos de suicidio para no generar contagio, y por esto no vemos noticias sobre el tema en medios hegemónicos. Pero, con el femicidio no ocurre lo mismo. Hay un placer morboso en las descripciones de la violencia”.

Asimismo explicó que “se tiende a describir al femicida como un monstruo. El problema es que los monstruos son temibles, pero poderosos. Y el poder es uno de los mandatos masculinos según el sistema patriarcal. Entonces hasta cierto punto el monstruo de las historias de femicidio termina siendo una figura a imitar en el contexto de cultura machista”.

La figura de editor/a de género se ha ido incorporando en diferentes medios de comunicación públicos y privados en el ámbito nacional. Se trata de profesionales capacitados en la temática que aconsejan y evitan que se publiquen o difunda información e imágenes que re victimicen o promuevan más violencia por razones de género.