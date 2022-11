Diputados trata el reclamo de Salud, mientras el sector se manifiesta frente a Legislatura

Esta tarde en sesión especial, la Cámara de Diputados debate tres proyectos relacionados al reclamo de los trabajadores de Salud, mientras frente al edificio de la Legislatura Autoconvocados del Hospital de Niños Eva Perón, la Maternidad Provincial 25 de Mayo y de otros centros de salud pública se manifiestan con carteles y bombos exigiendo se tomen cartas en el asunto sobre la crisis en la Salud pública catamarqueña, y continúan con su reclamo de incremento salarial y mejores condiciones de trabajo.

La sesión del día de hoy había sido solicitada el viernes pasado por el interbloque de Juntos por el Cambio y el diputado Hugo Ávila (FAC). A ellos luego se sumó el pedido del Frente de Todos y la diputada Marina Andrada el día de ayer.

Juntos por el Cambio había presento la semana pasada un proyecto que propone “declarar la necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial resuelva de manera urgente el conflicto salarial del personal de salud de la Provincia”.

Por su parte, el oficialismo propuso dos proyectos, uno que buscaría "expresar el anhelo de la Cámara de lograr una pronta resolución al conflicto suscitado con las y los profesionales y trabajadores de la salud pública”, y otro que propone la creación de una Comisión Bicameral Bicameral para la elaboración del proyecto de modificación de la Ley N° 5.161 de la creación de la Carrera del Personal Sanitario.

Tensiones y cruces

Durante la sesión especial, mientras los legisladores hacían uso de la palabra, se registraron cruces entre el oficialismo y la oposición.

En medio de las chicanas, y las acusaciones, mientras se debatía sobre la creación de la Comisión Bicameral Bicameral para la creación de la Carrera del Personal Sanitario, durante el discurso de la Diputada Analía Brizuela, la presidenta de la Cámara determinó que la barra sea sacada y, excepto el personal necesario para continuar la sesión, el resto fue expulsado del recinto.

El discurso de Brizuela generó revuelo debido a que aseguró que desestimó que los trabajadores de salud no hayan sido escuchados. “La Comisión de Salud se ha tomado el trabajo de convocar y atender y escuchar al personal de Salud. No es que no se vino haciendo nada, no es que no han sido escuchados.”.

La legisladora además acusó a la oposición de “vender humo”, y los señaló de ser responsables de las protestas que los trabajadores realizaron ayer y hoy frente a la Legislatura. “Nos acercaron muchos grupos de Whasapp donde diputados instan a que vengan a la cámara a que hagan los reclamos.”