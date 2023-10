Docente denuncia retención indebida de haberes

María, una docente con más de 20 años de experiencia, se encuentra llevando una lucha por la retención indebida de haberes. En diálogo con LA UNIÓN, en el pabellón 10 del CAPE, compartió su experiencia y reveló una situación que pone de manifiesto problemas en la gestión de los recursos humanos y llama la atención sobre la falta de apoyo de los gremios.

Al respecto, recalcó por qué inició su problema: “por una retención indebida de haberes de mis sueldos correspondientes al mes de septiembre, agosto y octubre", explicó María. "Fue una suma de más o menos $200.000, afectándome así la parte del aguinaldo. Soy docente titular en dos escuelas y me vi afectada por un error de un agente que trabaja en la liquidación de haberes en la Dirección de Recursos Humanos”, sostuvo.

En este sentido, detalló que se acercó al CAPE en busca de respuestas: “Yo me manejo por mis propios medios siempre y pedí y esperé más de dos horas acá en el CAPE, hasta que volvió la señora Reinoso con una respuesta porque la necesitaba, más allá del dinero que afectó, lamentablemente, mi economía”.

Por otra parte, afirmó que los errores en la gestión de los recursos humanos afectan gravemente a su situación económica y que la respuesta de las autoridades fue insuficiente. "Me trataron con total liviandad y me dijeron que fue un error de una persona que no está capacitada para realizar el trabajo", sostuvo. “En la era de la inteligencia artificial y la sistematización digital, deberíamos esperar una gestión más competente y profesional”, agregó.

Además de su reclamo, María cuestionó la falta de apoyo de los gremios en la defensa de los docentes. "Los gremios deberían estar respaldando al docente en cada reclamo y en cada injusticia, pero los veo bastante ausentes", comentó. "Están descontando una cuota bastante alta y parece que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de defender nuestros derechos”.

“Este caso es una llamada de atención", dijo. "Deberían capacitar a las personas adecuadas y despedir a quienes no están capacitados para gestionar algo tan crítico como los sueldos de los docentes”, continuó.

Un conflicto que no es excepcional

Al ser consultada sobre si era la primera vez que pasaba esta situación, dejó en claro que no, que otras veces también debió acercarse al pabellón 10 para que le solucionaran situaciones similares, en las que el conflicto en cuestión no fue causado por su error, sino por empleados del ministerio.

La respuesta al reclamo

“Una persona que no estaba capacitada trabajó mi expediente y por eso me dieron de baja del cargo. Supuestamente me van a pagar el próximo mes en noviembre. Pensaba que me iban a pagar con planilla complementaria, pero no, no fue así, no me pagan con planilla complementaria, recién lo harán en el mes de noviembre cuando cobre el sueldo de octubre”, explicó.

Los pasos a seguir si no cumplen con el compromiso pactado

María también consideró la posibilidad de presentar una denuncia penal para resolver su situación, en caso de que incumplan lo que le prometieron: “tendré que hacer una denuncia penal, una carta documento y eso me va a costar porque vos viste lo que son las consultas con abogados, las tarifas que tienen. No sé si me conviene o perder el sueldo, que ya me lo descontaron, o pagar el abogado porque es así”.

Este caso llama la atención y deja en claro que es necesaria la presencia de gente capacitada, con una mayor responsabilidad en la administración de los haberes de los docentes. Además, su reclamo contra la retención indebida de haberes es ejemplo de uno de los conflictos a los que se ven expuestos los docentes, sin que se les dé una solución rápida.