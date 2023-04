Docentes de APANE en estado de asamblea: reclaman por los aportes patronales atrasados

Es conocida la crisis financiera que atraviesa el Instituto Privado APANE. Luego de la asamblea de la última semana donde se confirmó el grave estado económico, que tiene en el centro la deuda millonaria que mantiene con AFIP, la preocupación del plantel docente va en aumento. En el medio ya salió a marcar algún tipo de auxilio la Provincia pero este no soluciona los reclamos que sostienen los trabajadores. En este marco y lluego de intensas negociaciones, el salario del mes de marzo que se encontraba demorado, finalmente fue depositado sobre el mediodía a los trabajadores.

El dictado de clases mientras tanto se mantuvo normal este lunes, y aunque el sueldo fue cancelado los educadores sostienen el estado de alerta. Así lo confirmaron a La Unión apuntando que este martes van a reunise para debatir el tema de los aportes patronales que no les realizan desde el mes de octubre del año pasado. Adelantaron que si en 48 hs no le proporcionan una solución van a endurecer las medidas. El atraso en los aportes no es un tema menor para ningún trabajador en relación de dependencia, dado que provoca que muchos docentes, en este caso, acusen problemas con las obras sociales.

Malestar

Para marcar presión, a primera hora de este lunes los docentes elevaron una hora a la Prof. Mónica Seleme, titular de la institución, a quien le reclamaron por la demora en el pago del mes de marzo. En la misiva dejaron en claro que tenían conocimiento que la ONG contaba desde el martes de la semana pasada con la transferencia oficial y que a pesar de eso, los salarios no fueron cancelados. Esta situación fue relacionada con el cambio de persona encargada de realizar la carga de los sueldos en el sistema, a quien calificaron de “idónea” para luego marcar que ahora esa tarea también a está a cargo de Seleme.

En cuanto al tema de los aportes patronales que se están adeudando desde hace seis meses, le acotaron a la presidenta de APANE que esto sucede “a pesar de recibir la subvención del 100% del sueldo del personal”, y le recordaron en la nota que por esta situación hay trabajadores que fueron dados de baja o recategorizados en su obra social. “Hemos sido muy pacientes a lo largo de todo este tiempo, pero sentimos que las verdades no son contadas en su totalidad”, sentenciaron.

Ante esto adelantaron a la responsable de APANE que van a iniciar un periodo de “asamblea debidamente informadas, y con el respaldo correspondiente”. Esto bajo la premisa de “trabajar seriamente en una solución inmediata, lógica y sostenible, ya que este es un problema crónico que arrastramos hace años con salvatajes efímeros”. En el final de la nota, los docentes y marcaron que esto no es menos importante, todos los reclamos los formular pensando en el bienestar de los alumnos.

Recordemos que desde el Ministerio de Gobierno y Justicia solo garantizaron el financiamiento de la Planta orgánica funcional, lo que permitirá que los haberes estén totalmente al día. Eso fue lo prometido el jueves pasado, y al mismo tiempo se aclaró que no es intención del Gobierno absorber el plantel docente, lo que es inviable legal y técnicamente.