Docentes Autoconvocados marcharon en Capital y en el interior

En la previa de una reunión paritaria docente, que estaba prevista para este miércoles y se postergó para mañana jueves, los Docentes Autoconvocados volvieron a la calle para marcar su desacuerdo por la realidad salarial del sector. Apuran de esta manera un urgente y significativo incremento salarial.

A diferencia de las marchas anteriores, todas durante el mes de enero, los manifestantes no solo se convocaron en la Capital catamarqueña, sino que también en esta oportunidad se sumó el interior provincial. Es así que dijeron presente apoyando el reclamo, tanto en Santa María como en Chumbicha.

En todos los casos, el pedido primero es por los salarios y aunque no refieren adhesión a los gremios tradicionales, adelantaron que de no mediar respuesta oficial, no se presentarán a trabajar la semana que viene, tal como lo marca la agenda escolar, recientemente anunciada.

Una de las manifestantes capitalinas adelantó además que es posible realizar otras acciones “como quite de colaboración en los lugares de trabajo”. A esto sumaron, ya como medida durante el transcurso del ciclo lectivo, el no financiaremos los actos escolares. A esto se suma, tal como han formulado ya desde la Intersindical docente, el pedido de la cobertura con el Boleto Estudiantil.