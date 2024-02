Docentes Autoconvocados marcharon en Tinogasta en disconformidad con lo que aceptó la intersindical docente

El conflicto y la lucha docente parece no encontrar un fin satisfactorio para el bolsillo de los profesionales. Como vienen reclamando también sectores como salud, los gremios nuevamente quedaron en la mira acusados de jugar a favor de la patronal. En este contexto de total descontento por la falta de representación, los Docentes Autoconvocados no solo rechazaron rotundamente el acuerdo entre la intersindical docente -integrada por SIDCA, ATECA, SADOP, SUTECA y UDA- y el Gobierno por un paupérrimo incremento del 25,5% en el cierre de paritaria 2023, sino que también anunciaron que continuarán en pie de lucha.

El movimiento de los Autoconvocados por el descontento no solo se registra en la ciudad Capital, sino que las manifestaciones, como viene sucediendo en los últimos días, se replican en el interior provincial.

Mientras que en Capital la marcha de Autoconvocados se realizará este miércoles a las 19:30 hs en Plaza de 25 de Agosto, en la ciudad de Tinogasta los educadores eligieron salir a las calles este lunes.

Con una gran convocatoria, los Autoconvocados tinogasteños marcharon repudiando el paupérrimo incremento que aceptó de forma "exprés" la intersindical en la reunión de este lunes por un 25,5%, con base en febrero de 2023 y una bonificación extraordinaria y por única vez de $35.000 no remunerativa, que se hará efectiva el miércoles 28 de este mes. A esto se suma la modificación del piso salarial en $300.000.

Ninguno de los puntos se acercan siquiera a los últimos pedidos públicos de una gran cantidad de docentes que hoy ven cada vez más menguado su poder adquisitivo. La propuesta implica que los educadores, en especial quienes recién inician, nuevamente quedan en el umbral de la indigencia conforme a los índices oficiales publicados por el INDEC.

Además de los docentes, la marcha en Tinogasta convocó a empleados de Salud y policías quienes también reclaman una mejora salarial en coincidencia con las movilizaciones a nivel provincial.