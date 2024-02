Docentes Autoconvocados rechazaron el acuerdo salarial entre el Gobierno y los gremios y continúan las movilizaciones

El conflicto y la lucha docente parece no encontrar un fin satisfactorio para el bolsillo de los profesionales. Como vienen reclamando también sectores como salud, los gremios nuevamente quedaron en la mira acusados de jugar a favor de la patronal. En este contexto de total descontento por la falta de representación, los Docentes Autoconvocados no solo rechazaron rotundamente el acuerdo entre la intersindical docente -integrada por SIDCA, ATECA, SADOP, SUTECA y UDA- y el Gobierno por un paupérrimo incremento del 25,5% en el cierre de paritaria 2023, sino que también anunciaron que continuarán en pie de lucha y en respuesta a los referentes gremialistas, llamaron a una desafiliación masiva.

De este modo, los Autoconvocados se movilizarán este miércoles a las 19:30 en Plaza 25 de Agosto en contra del acuerdo salarial rubricado este lunes entre el gobierno y los gremios.

Paupérrimo incremento y descontento

Cabe recordar que la reunión para el cierre de la paritaria de 2023 fue convocada tras días de protestas de Autoconvocados. La frustración y el descontento general llegó a su momento cúlmine cuando, al llamarse al cierre de paritaria, los referentes gremialistas aceptaron sospechosamente rápido la propuesta de la patronal tras una única reunión. La medida causó repudio entre muchos educadores, incluso por fuera del in crescendo grupo de Autoconvocados quienes consideraron esto como una “infamia”.

Por el momento, solo SUTECA-UDA del Frente de Gremios Docentes, que siempre votaron en disidencia en tema salarial, manifestaron su rechazo y alegaron que es insuficiente.

El acuerdo salarial exprés anunciado este lunes constó de un incremento del 25,5% con base en febrero de 2023 y una bonificación extraordinaria y por única vez de $35.000 no remunerativa, que se hará efectiva el miércoles 28 de este mes. A esto se suma la modificación del piso salarial en $300.000.

Ninguno de los puntos se acercan siquiera a los últimos pedidos públicos de una gran cantidad de docentes que hoy ven cada vez más menguado su poder adquisitivo. La propuesta implica que los educadores, en especial quienes recién inician, nuevamente quedan en el umbral de la indigencia conforme a los índices oficiales publicados por el INDEC.

No obstante, buscando diferenciarse en medio de las tensiones con el Gobierno Nacional, se sumó al acuerdo el compromiso de garantizar el Fondo de Incentivo Docente tal cual se lo venía liquidando. En tanto, para mayor malestar, el diálogo par las paritarias 2024 está previsto recién para el día 15 de marzo, una vez que se publique el índice inflacionario del mes de febrero.

Con este arreglo exprés, el Ejecutivo buscó que quede garantizado el inicio del ciclo lectivo 2024 para el próximo 4 de marzo, pero la movida puso leña en el creciente movimiento de los Autoconvocados.

Movilizaciones

En total rechazo del acuerdo entre los representantes de los gremios SIDCA, ATECA, SADOP, SUTECA y UDA y los ministros de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; de Educación, Dalmacio Mera y de Economía, Alejandra Nazareno, los Docentes Autoconvocados llamaron a una desafiliación masiva a los sindicatos a quienes acusan de no defender los derechos de los educadores.

De este modo, como ya se volvió una costumbre en los últimos días, la convocatoria de los Autoconvocados, quienes llamaron a que sumen no solo docentes sino también no docentes y salud, se realizará este miércoles en la Plaza 25 de Agosto a partir de las 19:30 hs bajo el lema “Contra la infamia, por la dignidad docente” para manifestar en las calles el descontento rotundo contra los gremios.

Las movilizaciones no solo se realizan en la Capital. Con gran convocatoria, son cada vez más los docentes que se suman al reclamo en el interior provincial. Este lunes, los educadores eligieron manifestarse en Tinogasta en total disconformidad a lo que aceptó la intersindical.