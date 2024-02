Docentes Autoconvocados van al paro este lunes y suman marcha a Casa de Gobierno

La semana que viene, a nivel educativo, todo se seguirá manejando de manera agitada. En la previa de lo que está previsto como el inicio del ciclo lectivo 2024, a nivel nacional los gremios docentes ya plantearon medidas de fuerza. Tal el caso de UDA y se aguardaba que CTERA hiciera lo propio.

En el caso de nuestra provincia, se plantea un panorama singular por cuanto el escenario gremial tradicional se está viendo cuestionado, esto desde la aparición de los Docentes Autoconvocados, quienes plantean oposición a los gremios que acordaron el último acuerdo salarial con la Provincia. La nueva agrupación viene justificando su presencia, con el respaldo de la docencia en cada una de las marchas desde hace dos meses.

Justamente luego de la marcha de este miércoles, un tema a resolver era la participación o no en el paro de este lunes. La definición llego este jueves luego de una reunión virtual. Así fue confirmado a La Unión, indicándose que los Autoconvocados decidieron sumarse a la medida de fuerza, y esto no se quedará con solo la no asistencia a los lugares de trabajo, porque además van a sumar una movilización que será a Casa de Gobierno, concentrándose a las 9 hs.

En la previa de esta resolución, el grupo de Docentes Autoconvocados se habían planteado dos posturas, señaló Marcos Castro, referente de los Docentes, quien precisó que las opciones se diferenciaban porque sumarse al paro no significaba unirse a los gremios locales, porque la acción la promueve entidades nacionales. “Nosotros podemos hacerlo, porque estamos sindicalizados y la ley nos protege. Y además, ahora a diferencia de la vez anterior, no lo convoca una de las entidades (por Ctera), sino que lo hacen todas”, precisó.

De esta manera, el lunes está confirma que las clases, en vista de la convocatoria nacional, no van a iniciarse. Los gremios que integran la Intersindical Docente, más precisamente se suman, básicamente por estar adherida ATECa a CTERA y en el caso del paro de UDA, se suman los del Frente de Gremios Docentes. Ahora, y como si esto no fuera poco, los Autoconvocados también piden pista, marcando la diferencia con los otros, porque ellos aprovecharán la ocasión para manifestar su desacuerdo con las políticas y acuerdos salariales con la provincia, y eso por ello que sostienen que la marcha se realizará bajo la consigna de lucha por "la dignidad docente".