Docentes del nivel primario, abocados al análisis virtual de los contenidos dados

Según pudo conocer LA UNIÓN, a partir de este martes, los docentes del nivel primario de la provincia estarán abocados a realizar un análisis virtual de todos los contenidos dados desde que se inició esta cuarentena, por lo tanto, durante esta semana, no enviarán tareas ya que estarán trabajando vía Internet sobre estrategias educativas a seguir.

Respetando las restricciones que rigen por la pandemia del Covid-19, los maestros analizan junto a los supervisores y autoridades directivas respecto del aprendizaje online de los alumnos.

Días atrás, se conoció que una resolución a nivel nacional, a la cual Catamarca adhiere, que establece que no habrá calificación numérica hasta tanto no se retomen las clases presenciales. Por tal motivo y cumpliendo con esta, se avanzará en un balance sobre la modalidad y los contenidos presentados hasta la fecha.