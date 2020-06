Docentes de Villa Cubas culminaron la primera etapa de la cruzada solidaria

Desde finales de marzo, docentes de la Escuela nº 271 “Pcia. Santiago del Estero”, en el barrio Villa Cubas, emprendieron una loable cruzada solidaria que, en principio, involucraba solo a sus alumnos, pero con el correr de las semanas, alcanzó a muchos otros niños de la Capital. El disparador fue la confesión de un padre a una maestra, quien, con tristeza, había manifestado que por la cuarentena había perdido el trabajo y no tenía con qué alimentar a sus hijos. El fin de semana pasado, se realizó la última entrega de una primera y larga etapa. Según lo informado por las responsables de la iniciativa, en esta ocasión y gracias al aporte de un organismo de la provincia, los bolsones con mercadería que se entregaron no solo llegaron a más chicos, sino que tuvieron un “plus de mercadería” que resultó muy importante.

Recordemos que las docentes que se conmovieron y accionaron lograron reunir la mercadería y armar bolsones gracias a sus familiares, amigos, vecinos y muchos otros que, anoticiados de la situación, no dudaron en dar una mano. Según lo informado por una de las maestras a cargo de esta iniciativa, a la fecha se llegó constantemente a más de cincuenta familias. El aporte de lácteos, verduras, carne, alimentos no perecederos y hasta elementos de limpieza fueron una gran ayuda para muchos niños que, a lo largo de las semanas, esperaban a sus “señoritas” con una sonrisa en las puertas de sus casas.

En todas las entregas, y así lo quieren destacar las maestras, colaboraron docentes de otras instituciones escolares, grupos de amigos que se armaron para poder colaborar y, fundamentalmente, el personal de la Dirección de Trata de Personas. Ellos se involucraron de tal manera que, cada semana, la camioneta del cabo Julio Figueroa ya era reconocida por los niños a quienes iban a visitar.

Como la necesidad no permite pausas, las maestras ya planean una segunda etapa.