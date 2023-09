Dos pizzerías argentinas están entre las mejores del mundo, según el ranking The Best Pizza Awards 2023

Una vez más, la gastronomía argentina brilló en un certámen internacional. En esta oportunidad, los maestros pizzeros de dos pizzerías argentinas fueron seleccionados en la edición 2023 del ranking The Best Pizza Awards.

Se trata de Daniel Sebastián Levy, maestro pizzero de Eléctrica Pizza, en el barrio de Villa Crespo —quien ocupó el puesto 58 del ranking—, y las hermanas Victoria y Carola Santoro —en el puesto 73—, creadoras de la propuesta Ti Amo, con un primer local en Adrogué, en el sur del conurbano bonaerense, y otro en Colegiales.

El anuncio se hizo de manera virtual a través de los canales oficiales del premio, y las selecciones las llevaron a cabo unas 200 personas, entre las que se encuentran pizzaiolos y otros profesionales de la gastronomía de seis continentes, 24 países y 74 ciudades.

“Este nuevo ranking The Best Pizza tiene como objetivo visibilizar a algunos de los mejores chefs de pizza/pizzaiolos del mundo; profesionales que llevan a cabo su trabajo de manera magistral y muchas veces anónima”, indicó la organización de The Best Pizza Awards 2023. Y agregaron: “Con este nuevo listado, sus organizadores quieren identificar chefs y lugares de todo el mundo que sean muy especiales, por su idiosincrasia, donde poder ir a disfrutar de este maravilloso plato”. Los maestros pizzeros argentinos de las pizzerías Eléctrica y Ti Amo fueron elegidos entre los mejores del mundo (Foto: @tiamo.pizzeria)



Las mejores diez pizzerías del mundo

1- El maestro pizzero italiano Franco Pepe, quien había ganado el premio especial en la categoría pizza en las ediciones 2021 y 2022 de The Best Chef Awards, este año volvió a demostrar ser además un pizzaiolo excepcional, al ocupar el puesto número uno de este nuevo ranking, con su pizzería Pepe in Grani, en Caiazzo, una localidad al norte de Nápoles.

2- El segundo puesto fue para Francesco Martucci, de Pizzería I Masanielli, en Caserta, también al norte de Nápoles, en Italia.

3- El número tres fue para Gabriele Bonci, quien en 2003 dejó su trabajo en un restaurante para abrir Pizzarium, uno de los primeros establecimientos en Roma que utilizó únicamente productos orgánicos y que buscó minuciosamente ingredientes de calidad.

Luego del preciado podio, el top ten se completó de la siguiente manera:

4- I Tigli, Italia

5- 180 Grammi Pizzeria Romana, Italia

6- Sartoria Panatieri, España

7- The Pizza Bar on 38th, Japón

8- Razza Pizza Artigianale, Estados Unidos

9- Baest, Dinamarca

10- Pizza Marumo, Japón

En todo el ranking, el riguroso jurado eligió 63 pizzerías de Europa, entre las que se destacó ampliamente Italia con 45 locales (incluidos los tres primeros), España con cinco, Polonia con tres, Dinamarca con dos, Francia con dos, Países Bajos con dos, y Austria, Grecia, Irlanda y Gran Bretaña con uno cada uno.

En América del Norte, las 14 pizzerías seleccionadas fueron de los Estados Unidos, mientras que de las cuatro de América del Sur, dos fueron de Argentina y dos de Brasil.

En Asia, se eligieron 14 pizzerías: ocho de Japón, dos de Hong Kong, dos de Tailandia, dos en los Emiratos Árabes Unidos, una de Filipinas y una de Singapur.

De Oceanía, resultaron destacadas dos, ambas de Australia.

Finalmente, de África, el jurado eligió una de Egipto.

Detrás de The Best Pizza está la organización The Best Chef, encabezada por sus fundadores Joanna Slusarczyk y Cristian Gadau, que consiguieron posicionar su lista, creada en 2017, a nivel mundial. Este año la entrega de premios tendrá lugar en Yucatán, México, los próximos 18, 19 y 20 de noviembre.