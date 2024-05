Dos sismos sacudieron Catamarca: ¿En qué zonas se sintió?

Durante la jornada de este viernes, precisamente a la madrugada, el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) registró dos sismos con epicentro en la provincia de Catamarca.

El primero ocurrió a las 04:04 hs, fue de 2.7 de magnitud y una profundidad de 167 km, el epicentro se registró a 36 km al Sureste de Belén, 68 km al Este de Tinogasta, y a 68 km al Norte de Aimogasta.

El segundo fue unas horas después, a las 06:19 hs, el epicentro se registró a 49 km al Oeste de Belén, 56 km al Norte de Tinogasta y a 88 km al Este de La Tambería. Tuvo una profundidad de 149 km y 2.7 de magnitud.

Preguntas frecuentes sobre los sismos:

La sensación de que hay más cantidad de eventos sísmicos se debe a que los avances tecnológicos han permitido localizarlos y caracterizarlos con mayor exactitud; esto está vinculado al aumento en la instalación de estaciones sismológicas en todo el mundo y a los avances en comunicaciones y adquisición de datos.

Qué hacer si vivimos en zona sísmica:

Ya que los sismos no tienen horarios ni estación del año, para su ocurrencia, es aconsejable:

- Tener siempre a mano una linterna, sirve tanto en caso de sismos como en caso de tormentas y vientos. Lo ideal es una luz de emergencia.

- Deje siempre libres y despejadas las posibles vías de escape; principalmente antes de irse a dormir.

- Tanto en el comedor como en la cocina, coloque las sillas pegadas a las mesas de manera tal que no molesten el paso.

- Si tiene niños: despeje su cuarto de juguetes, calzados, mochilas, valijas, etc.; con los cuales se puedan tropezar o lastimar.

- Guarde todos aquellos objetos de vidrio, como jarras, vasos, botellas etc., que en caso de un sismo pueden quebrarse y lastimar.

- Recuerde estos consejos en particular si Ud. vive en una casa de material de adobe, deberá abandonarla rápidamente.

- Enseñe a los miembros de la familia cómo deben actuar ante un sismo en caso que Ud. no se encuentre en casa.