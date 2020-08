Dramático: así le robaron el auto con su hijo adentro

Ocurrió este jueves al mediodía en el barrio San José de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Por el hecho hay dos jóvenes detenidos, informaron fuentes policiales. Una de las aprehensiones ocurrió en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, en el partido de Lanús, sur del conurbano.

En el marco de los operativos, también fue recuperado el automóvil Volkswagen Fox robado.

La escena quedó registrada en un video grabado por una de las cámaras de seguridad de la vivienda de la mujer damnificada.

En el corto se observa cómo los dos delincuentes aprovechan un descuido de la víctima para subirse al automóvil. Tras forcejear, los ladrones embisten con el vehículo a la mamá, quien con gritos desesperados les manifiesta que en el interior del rodado se encontraba su pequeño de seis años.

Los ladrones hacen caso omiso al reclamo y huyen a toda velocidad, dejando a la mujer tendida en el piso.

El padre de la criatura y esposo de la víctima había dicho a los medios: "Pasamos los videos a la comisaría, la gente los vio, saben quiénes son, pero no podemos hacer nada y mi señora está toda golpeada con el brazo enyesado".

Entre lágrimas y conmocionada por lo sucedido la mujer relató: "Sentí que se llevaban todo y no me importó el auto, yo sólo quería a mi nene".

"Vi que se iban y no lo dejaban, me desesperé, no me importó que tenían armas, sólo me importaba mi hijo y que se lo llevaban llorando", agregó.

Finalmente, los malvivientes abandonaron sano y salvo al niño a 200 metros. La damnificada, en tanto, sufrió la fractura de su brazo izquierdo.