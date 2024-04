Dramático: Murió el bebe abandonado por su madre en una concesionaria en Chaco

Tras luchar desde el miércoles por su vida, el bebé nacido ene l baño de una concesionaria chaqueña y abandonado por su madre en el cajón de un escritorio, finalmente falleció esta mañana, según confirmaron fuentes vinculadas al Poder Judicial provincial a Infobae. El bebé, de 26 semanas y media de gestación, se encontraba internado en grave estado, y en el sector de Neontalogía del Perrando se había constatado que pesaba 820 gramos, bajo el diagnóstico de “prematuro extremo”.

“Tenemos experiencia en neonatología y los especialistas no reciben bajo estas condiciones a los bebés donde la sobrevida es escasa porque sabemos que es un bebé inmaduro desde el punto de vista fisiológico”, ya había adelantado la directora del Hospital Julio C. Perrando, Laura Lescano, al Diario Chaco.

En diálogo con el medio Tag, Lescano también había asegurado que la madre era estudiante de enfermería: “Hablé con ella y con la madre que la está acompañando, tiene pareja estable, tiene un nivel educativo, o sea, tiene conocimiento de la medicina y de cómo se manejan, nunca tuvo síntomas previos. Ella estaba tomando pastillas anticonceptivas y muchas veces cuando uno toma, no tiene su ciclo menstrual normal y ante la falta de sospecha de embarazo, uno no se controla, no tenía ningún síntoma, lo que surgió ayer fue dolores tipo cólicos”.

La reconstrucción del caso

Cerca de las 14 del miércoles pasado, la Policía recibió un llamado que alertaba sobre el hallazgo de un feto en una caja, dentro de la concesionaria “25 de Mayo Automotores”, ubicada en la avenida homónima al 2000. Tras el alerta, dos efectivos policiales arribaron al local y notaron que el recién nacido aún se encontraba con vida, por lo que lo llevaron al hospital pediátrico de Resistencia.

El comisario inspector Javier Cáceres y el sargento Walter Hernán Langue llegaron en solo tres minutos al centro de salud, ubicado a cerca de 4 km del negocio de venta de vehículos, y fueron distinguidos por la Cúpula Policial gracias a su accionar.

A las 15 del mismo día se esclareció la identidad de la madre, Evelyn Guadalupe Pulzoni (20), una joven oriunda de Santa Fe que había asistido al concesionario junto a su padre de 58 años. La misma guardia de ginecología determinó que la mujer había dado a luz horas antes: presentaba el diagnóstico de “puerperio de parto vaginal no institucional” pero en “buen estado general”.

De acuerdo con Diario Chaco, hasta este jueves permanecía internada pero ya sin custodia policial. “Mi hija estaba muy shockeada en una situación así, de lo que estaba viviendo como una adolescente de 20 años que da a luz en el baño. Nosotros llegamos a la concesionaria, estábamos ahí haciendo los trámites. Ella pidió permiso para pasar al baño, demoró un rato, salió y se sentó a mi lado un ratito y después se empezó a sentir mal. Estaba muy shockeada en la parte de atrás del auto”, aseguró Juan Carlos Pulzoni, el padre de la mujer, en diálogo con el medio.

Además, aclaró que ni él ni la madre de la muchacha sabían que su hija estaba embarazada: “Desconocíamos. Ella tenía una vida normal, el físico normal, no se le notaba en la panza. No nos dimos cuenta de nada, no sabíamos, porque si sabíamos tomábamos otra medida. Lógico, una adolescente de 20 años, primeriza, tiene que tener un control”. Para el hombre, presidente comunal de la localidad santafesina de El Rabón, el bebé no fue víctima de abandono de persona.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Rosana Soto, del Equipo Fiscal N°3 de la Unidad Fiscal de Resistencia.