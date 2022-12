Dramático nivel de los diques Pirquitas y Motegasta: la baja del 15% impacta en el servicio

Aunque quienes entienden en la materia sostienen que estos registros son normales para la época por los escasos niveles de lluvia y que no deben generar preocupación, lo cierto que las imágenes a las que accedió La Unión ponen el alerta sobre el estado de, por lo menos dos del os principales espejos de agua de la provincia. El primero es el de Pirquitas, que es el que abastece al Valle Central. El otro es el de Motegasta, que debe ser el reservorio de agua de un sector importante del Este catamarqueño.

El que está ubicado en el departamento Fray Mamerto Esquiú tiene uno de sus más bajos registros, el que se puede advertir desde hace semanas y que no ha sido ayudado por las últimas aunque intensas lluvias. El último dato oficial del nivel, tanto de este como de los demás diques, fue informado por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente en octubre de este año. Estos fueron luego actualizados hace tres semanas por la Dirección Provincial de Administración de Riego. Dique Motegasta - La Paz

Este organismo indicó que el dique que abastece a Las Chacras y luego, por medio del Acueducto, hará lo propio con la Capital, tenía 15.55 metros bajo el nivel de vertedero y que hasta esa fecha la capacidad era del 40%. Para el caso de el de Motegasta, en el departamento La Paz, se informó que tenía 6.41 metros por bajo el nivel de vertedero y una capacidad del 16%. Ambos informes ya sufrieron una importante modificación, no solo por lo que hace constar el registro fotográfico, sino por lo que un funcionario reconoció en declaraciones radiales hace una semana que esto se mantendrá en tanto y en cuanto no se registren precipitaciones de consideración.

Fue el director de Biodiversidad de la provincia, Carlos Barrionuevo, quien sentenció: “Es una preocupación que se da en estas alturas del año”. Luego añadió “hay otras presas que se encuentran algo complicadas, como por ejemplo el Dique de Motegasta y Collagasta. Esto es una situación que se da todos los años y se acentúa con las condiciones climáticas. Hoy las precipitaciones se distribuyen de manera puntual en los meses estivales”.

El impacto

Lo que sucede estos estos dos espejos de agua como en los demás, que tampoco pasan por una situación mejor, lo recibe el usuario todos los días en su casa. Es por eso que a diario se escuchan las quejas por la falta de agua o, en el mejor de los casos, de problemas de presión.

Sin lluvias, no hay abastecimiento de agua en los diques y esto provoca mermas en el servicio. Que suceda todos los años o sea parte de una estacionalidad, no es respuesta al momento de no contar con el líquido vital, aún se si pasan por olas de calor, como la que se tuvo la semana pasada y se anuncia se va a repetir en el corto plazo.

La respuesta oficial, es que la solución más allá de la lluvia, va a ser la obra del Acueducto Norte, que desde hace unas semanas está siendo vinculado con el Acueducto Pirquitas-Capital. Funcionarios de Agua de Catamarca, ante la consulta sobre el impacto de los bajos niveles del dique de Fray Mamerto Esquiú, relativizó el impacto y hasta llegó a manifestar que esto no perjudica el servicio en la zona.

El día a día de los vecinos de este departamento, dice lo contrario. La localidad de La Carrera hace una semana que acusa no tener el servicio y en otros varios sectores, es recurrente la falta de presión. Lo que sucede en Valle Viejo, en tanto, sería a causa de la vinculación, aunque desde la empresa se insista con que esto no es así.

Lo que resta, es rogar que las lluvias sean intensas y en los lugares que son necesarios para el acopio de agua, tanto para el Dique de Pirquitas como en el de Motegasta. La zona de referencia de este espejo de agua se ve seriamente afectada desde hace semanas. Al punto que Recreo, Icaño y las zonas aledañas declaman una crítica situación hídrica.