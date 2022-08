Duro relato de una mamá que perdió a su bebé recién nacido en el Neonatal

Un grupo de personas, entre madres y familiares, se reunieron para manifestarse frente al Centro Cívico y reclamar respuestas por el caso de los recién nacidos que murieron en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Lorena, una de las madres afectadas, asistió a la manifestación y contó la delicada situación que le tocó atravesar.

"Mi hijo nació en el Hospital Neonatal el 28 de febrero pasado, mediante un parto normal. El bebé se descompensó y posteriormente falleció", describió.

Lorena dijo que desde el hospital le explicaron que la causa de la muerte fue un "fallo multiorgánico". La mamá manifestó no estar conforme con las explicaciones que recibió de parte del personal del Neonatal y reveló que su hijo tenía un hematoma en la mano. "Tengo muchísimas dudas", resaltó.

Después de la angustiante situación, Lorena volvió a su Tucumán natal para "despejar su cabeza" y regresó a Córdoba apenas se enteró de lo ocurrido en el hospital. "Voy a ir hasta el final", aseguró.

"Transité un embarazo normal, venía todo bien y empeoró en cuestión de horas. No sé qué pasó. Me enteré de todo esto y aquí estoy presente. Al día de hoy no puedo dormir bien, me la paso pensando qué habrá pasado con mi hijo. Es injusto lo que me sucedió, siento un dolor muy grande. Nadie me devuelve a mi hijo, pido justicia por esto", reclamó.