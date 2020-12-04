Ec Sapem: cortes de energía para lunes, martes y miércoles en varias zonas

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
Lunes 7, de 7 a 12.30
Zona afectada: AV. ALEM DESDE BELGRANO HASTA CALLE SAN MARTIN, POR AV. BELGRANO DESDE AV. ALEM HASTA AV. ITALIA, Bº JORGE BERMUDEZ, Bº POLICIA FEDERAL, Bº EVA PERON, Bº MARCOS AVELLANEDA (PARTE NORTE) ETC.
Martes 8, de 7 a 12.30
Zona afectada: BARRIOS: B° MARCOS AVELLANEDA ? B° FARIÑANGO - CALLE ESQUIÚ ? AVDA. BELGRANO (DESDE AVDA. ITALIA HASTA RIVADAVIA) ? CALLE RIVADAVIA (DESDE AVDA. BELGRANO HASTA ESQUIÚ) - AVDA. ITALIA (DESDE BELGRANO HASTA ROJAS).
Miércoles 9, 14.20 a 18
Zona afectada: NORTE DE LA CIUDAD DE TINOGASTA, Bº LOS ROBLEDO, Bº LOS PALACIOS, Bº LOS GUAYTIMA, LOTEO LOS RODRIGUEZ, RUTA PROVINCIAL Nº3, COSTA DE REYESCOPACABANA, INCLUYENDO LOS B° LA PAZ, 100, 70 Y 32 VIVIENDAS.