Ec Sapem informa de corte de servicio programado para hoy viernes

Energía de Catamarca SAPEM informa a los usuarios el Corte N° 88/2020 dentro del programa de suspensión de servicio eléctrico, que se realizará hoy viernes 27 de noviembre de 11:00 a 13:00 Hs. en el Distribuidor Norte 13,2kV (ET Norte); Distribuidor Este 13,2kV (ET Norte); y Distribuidor Terebintos 13,2kv (Et Norte) con el motivo de realizar la conexión de nuevo Transformador de Potencia Et Norte.

Zona En Mt: Distribuidor Norte 13,2kv: Lmt 13,2kv desde E.T. Norte hasta Seccionador a Cuchillas Av. San Juan Baustista y hasta Barrio Parque Norte y hasta Gruta Virgen Del Valle.

Distribuidor Este 13,2kv: Lmt 13,2kv Desde E.T. Norte (Cd4) hasta Seccionador a Cuchillas ubicado en calle Holanda y 22 De Abril y hasta Puesto De Seccionamiento A Cuchillas ubicado en Av. Choya y hasta Barrio Portal Del Norte.

Distribuidor Terebintos 13,2kv: Lmt 13,2kv desde E.T. Norte hasta Seccionador Bajo Carga Sf6 ubicado en Av. Terebintos y Virgen del Valle y hasta Seccionador Bajo Carga ubicado en Av. Pedro Agote y Pascual Soprano y hasta Seccionador a Cuchillas ubicado en Av. Choya y Terebintos y hasta Seccionador a Cuchillas Ubicado en Av. San Juan Baustista y Terebintos.

Usuarios Singulares:

Secco Generación Terebintos.

Aguas de Catamarca Cisterna El Morro

Empresa El Nene ? Gruta Virgen Del Valle

Usuarios Distribuidor Norte 13,2kv:

Usuarios Residenciales Y Singulares Ubicados En Los Barrios Ubicados Al Norte De Av. Terebintos: B° 50 Viv. (L.P.78/04), B° 50 Viv. (L.P.78/04), B° 40 Viv. (L.P.32/04), B° 40 Viv. (L.P.33/04), B° 25 Viv. (L.P.30/04), B° 25 Viv. (L.P.29/04), B° 25 Viv. (L.P.28/04), B° 40 Viv. (L.P.20/04), B° 40 Viv. (L.P.21/04), B° 40 Viv. (L.P.25/04), B° 40 Viv. (L.P.16/04), B° 40 Viv. (L.P.24/04), B° 44 Viv. (L.P.78/04), B° 06 Viv. (L.P.78/04), B° 25 Viv. (L.P.31/04), B° 50 Viv. (L.P.76/04), B° 40 Viv. (L.P.15/04), B° 40 Viv. (L.P.17/04), B° 50 Viv. (L.P.13/06), B° 32 Viv., B° 50 Viv. (L.P.03/96), B° 50 Viv. (L.P.17/91), B° 50 Viv. (L.P.31/91), B° 32 Viv. (L.P.30/95), B° 50 Viv. (L.P.05/96), B° 50 Viv. (L.P.29/96), B° 50 Viv. (L.P.07/95), B° Peregrinos De La Virgen, B° Cerro De Las Rosas, Asentamiento Mi Jardín, B° Parque La Gruta, B° Centenario, B° Parque Norte (Zona Norte), La Aguada.

Usuarios Distribuidor Este 13,2kv:

Usuarios Residenciales Y Singulares Ubicados Al Este De Av. Choya En Los Barrios: 50 Viv. (Lic 79/04), 40 Viv. (Lic 26/04), 25 Viv. (Lic 27/04), 50 Viv. (Lic 75/04), 40 Viv. (Lic 19/04), 100 Viv. (Lic 114/04), 40 Viv. (Lic 18/04), 40 Viv. (Lic 14/04), 40 Viv. (Lic 13/04), Loteo Malvinas Argentinas, Portal Del Norte.

Usuarios Distribuidor Terebintos 13,2kv:

Usuarios residenciales y singulares ubicados sobre Av. Terebintos y al Sur de la misma en los Barrios: Bº 156 Viv. Norte, Bº La Esperanza, Loteo Magisterio, Bº Magisterio, Bº 500 Viv. (Parte Sur), Bº Parque Norte Este (Parte Norte), Etc.

Ec Sapem: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de mt/bt antes del horario fijado.