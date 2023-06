Educación confirmó la designación de autoridades normalizadoras para el ISAC

A cinco días de la elección por votación de la Asamblea Permanente Docente, la ministra de Educación, puso en funciones este jueves, al equipo normalizador del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC), designado a través de Resolución Ministerial N°475 del 13 de junio de 2023. La medida tiene como objeto de normalizar de manera administrativa, pedagógica e institucional al establecimiento, mientras dure el proceso sumarial y hasta tanto se resuelva la investigación presumarial correspondiente.

De esta manera, se designó a la Prof. Olga Carolina Dré, con el objeto de cumplir las funciones de rectora normalizadora de la institución antes mencionada, donde sus funciones y atribuciones serán las establecidas en la Resolución Ministerial N°1318/2005 y Ley N°5.381, hasta tanto se resuelva la investigación presumarial. Asimismo, se nombró a la Lic. Ana Liz Ahumada Cisternas, a fin de que cumpla las funciones de secretaria académica normalizadora y al Prof. Andrés Horacio Ávila, como secretario técnico normalizador.

La titular de la cartera educativa, estuvo en el ISAC y pudo dialogar además, con el cuerpo docente, delegados, coordinadores de carreras y alumnos a los que les transmitió tranquilidad en cuanto al desarrollo de este proceso, explicando que “hoy se pone en funciones el equipo normalizador que va a establecer las prioridades para este momento, teniendo en cuenta que se está desarrollando el Segundo Concurso para la cobertura de Interinatos y Suplencias de Unidades Curriculares, por lo que evaluando las necesidades se van a trabajar todas las medidas excepcionales que sean necesarias para garantizar las trayectorias de los estudiantes”.

“Se va a proceder al cambio de titularidad de las tarjetas que posee la institución con fondos nacionales y provinciales, para efectuar la rendición de cuentas y poder acceder a los gastos de necesidades básicas, para poder gestionar y solucionar algunos aspectos que sí están al alcance, como la reposición de vidrios, etc.,”, dijo la ministra. Además, indicó que se “puso a disposición del ISAC todo el equipo de informática del Ministerio de Educación para agilizar el alta de los usuarios de GDE para actualizar los expedientes que están pendientes, que es otra gran demanda que tienen”.

En cuanto a los espacios curriculares sin cobertura, Centurión adelantó a las nuevas normalizadoras y a los docentes que se va a pedir una auditoría al Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, a través de las áreas de POF, movilidad y licencias, para que de esta manera se agilicen los espacios que no salen a la cobertura. Según les indicó la titular de Educación, esta manera es no solo para subsanar la falta de docentes sino también para que los alumnos tengan clases y asimismo resolver los pagos de los educadores que están prestando servicios y todavía no cobraron.

Por último, la ministra recorrió también las instalaciones del instituto a fin de comunicar y coordinar con el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles la continuidad de los trabajos de refacción que requiere el centenario edificio y en este aspecto recibió los pedidos de los estudiantes y docentes en cuanto a los espacios más necesarios y urgentes sobre los que se necesita avanzar para comodidad, seguridad y continuidad de la trayectoria educativa.