Educación y Minera del Altiplano equipan a la Escuela de Antofagasta de la Sierra con un sistema de calefacción

El Ministerio de Educación firmó un convenio con la empresa Minera del Altiplano S.A. para llevar a cabo la instalación del sistema de calefacción con estufas a pellets en la Escuela Primaria N°494 “Cámara de Diputados” del departamento Antofagasta de la Sierra.

“En la oportunidad, el informe técnico determinó que la mejor respuesta para calefaccionar los ambientes, sostenible y adecuada para la zona, es la instalación de 15 estufas a pellets modelo "Klein Kurve", marca OPEN con una potencia térmica de 7000 calorías y un bajo consumo, para lo cual se capacitará al personal responsable del establecimiento educativo sobre el uso y el sistema de calefacción en general”, explicó el director de Programación y Mantenimiento Edilicio, Lucas Caminada.

Asimismo, la ministra Centurión agregó, que se trata de una inversión superior a los 25 millones de pesos, ya que el valor de cada estufa oscila en $1.700.000 y además, a través del documento firmado, la empresa Minera del Altiplano S.A. se encarga también de proveer 10 pallets con 50 bolsas cada uno de 15 kg, junto a la cañería de ventilación, kits básicos y capacitación para el personal en su uso, lo que facilitará y asegura el buen uso de las estufas”, aseguró.

“Las bajas temperaturas de la zona nos obligan a pensar nuevas y mejores alternativas para calefaccionar a los chicos/as y a los docentes que asisten a la escuela, y estas estufas van a ser de gran utilidad, por lo que estamos muy agradecidos con la empresa minera”, sostuvo la titular de la cartera educativa.

Cabe destacar que, las estufas a pellets se presentan como una alternativa a la estufa a leña o a gas con la doble ventaja de utilizar biomasa y su plus de energía. Los pellets son una opción dentro de las energías renovables. Es un producto totalmente natural donde la materia vegetal es compactada y utilizada como combustible.

En cuanto a las características de los pellets, los expertos indicaron que existen varias opciones: de caña, de restos de forraje, de cáscaras de frutos secos, de carozos y a partir de residuos como el aserrín. En todos los casos, se forman pequeños trozos de madera compactada, una alternativa más ecológica a la hora de generar energía térmica. No presentan riesgo de explosión, no son volátiles ni producen olores. No presentan tampoco, ningún riesgo para la salud en caso de fuga o vertido. Para producir el mismo calor, el pellet almacenado ocupa aproximadamente tres veces menos volumen que la leña y no atraen insectos o alimañas.

Por último, el director Caminada indicó que “la instalación de las 15 estufas, que ya dio inicio, estará concluida en los próximos días, para que los alumnos/as y docentes que iniciarán su ciclo lectivo de periodo especial 2023/2024 las primeras semanas del mes de agosto cuenten con este sistema de calefacción listo para usar”.