Educación recordó a Felipe Varela visitando la escuela que lleva su nombre

La ministra de Educación, Andrea Centurión, participó esta mañana de un pequeño acto conmemorativo por el 151 Aniversario del fallecimiento del General Felipe Varela, Caudillo Catamarqueño, realizado en la Escuela Primaria N º246 "Coronel Felipe Varela" de Huaycama Dpto. Valle Viejo. Acompañaron a la ministra la Intendenta de Valle Viejo Susana Zenteno y el Senador departamental José Luis Martínez.

En el marco de esta visita protocolar de las autoridades del Ministerio de Educación participaron también la Secretaria de Gestión Educativa Brenda Hidalgo, la coordinadora María Argerich, la Supervisora General de Nivel Primario Mónica Díaz y la supervisora de Zona, Dora Gómez.

La comitiva fue recibida por el docente a cargo de la Dirección Víctor Ibáñez, con quién procedieron al izamiento de la Bandera. Luego se invitó a las Autoridades a recorrer la exposición de trabajos realizados por los alumnos referidos a la vida y obra de Felipe Varela. Los visitantes quedaron admirados de las producciones de los alumnos.

Además la ministra Centurión hizo entrega de una placa recordatoria para la institución educativa, donde se destaca la leyenda “El hombre no encuentra su Patria sino allí donde no es extranjero y su dignidad humana no sufre” en conmemoración del Bicentenario del natalicio y 151 aniversario del fallecimiento del Gral. Felipe Varela.

Por último Centurión hizo entrega de kits escolares para los niños y niñas de la Escuela y libros, que serán entregados a los alumnos, recursos muy valiosos en este contexto de no presencialidad.