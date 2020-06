Educación y Salud trabajarán de forma conjunta por el retorno a clases en agosto

Los ministros de Educación, Francisco Gordillo, y de Salud, Claudia Palladino, firmaron ayer un convenio de cooperación para trabajar, de manera conjunta, las medidas preventivas y sanitarias tendientes a aplicarse durante el retorno de las clases presenciales, previstas provisoriamente para el próximo 3 de agosto del corriente año.

Dentro del marco de reconocimiento de la importancia de la articulación y colaboración entre ambos Ministerios frente a la pandemia por el COVID-19, las partes acordaron promover e implementar, de manera conjunta, prácticas necesarias a efectos de brindar asistencia y apoyo educativo y sanitario a las instituciones educativas del Ministerio de Educación, abarcando al personal docente, no docente y alumnos.

Según lo informado, en el acuerdo que se convinó está prevista la articulación, colaboración e implementación de capacitaciones, en el ámbito sanitario y medidas preventivas ante el COVID-19, destinado a docentes, no docentes y alumnos dependientes de Educación, a cargo de capacitadores determinados por Salud. No se menciona a los gremios, quienes estaban reclamando ser parte de este diagramado.



El convenio rubricado por los titulares de Educación y Salud, en dependencias de este último, está referido al protocolo pedagógico, en función del retorno de las clases presenciales, adoptando medidas sanitarias. En este se prevé la posibilidad de “dar marcha atrás” en función de la situación epidemiológica en la que se encuentre la provincia, con proximidad al inicio del mes de agosto.

Para dar mayor amplitud al acuerdo de cooperación, Educación y Salud establecen, además, la posibilidad de que se implementen nuevos convenios complementarios.

Los gremios

En la jornada del miércoles, UDA y SUTECa reclamaron no haber sido convocados aún para trabajar sobre el protocolo del regreso a las aulas. También, comentaron sobre el estado de los edificios escolares, sobre lo que también ayer Sidca acompañó. Sergio Guillamondegui expresó: “La vuelta a clases depende en gran medida de las escuelas. Algunas tienen poca matrícula y las del centro están sobrepobladas. El protocolo establecido va a depender también de que haya alguien que lo haga cumplir. Será fundamental ver cómo pasa el mes de julio”.