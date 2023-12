Efectivos descartaron la existencia de personas desaparecidas en El Lindero

Desde un primer momento, tal como lo había adelantado La Unión, por el impacto del fenómeno en Aconquija, se temió que existieran personas desaparecidas a causa del alud en El Lindero. Así había sido marcado por los vecinos, quienes habían sido sorprendidos por el deslizamiento en pleno día.

Para descartar esto, este lunes en una arriesgada tarea, por lo inestable de la zona, el Grupo Kuntur, la División de Canes y Defensa Civil, estuvieron abocados a la labor de descartar la existencia de personas enterradas en el barro que cubrió la zona.

Finalizado el operativo, este no arrojó novedades. A esto se sumó que no hubo reporte de personas desaparecidas, sean lugareños y turistas. Recordemos que en el lugar por donde bajó el alud, no solo se encontraban viviendas, sino que se temió que el barro además haya alcanzado a personas que estaban en la zona de la cancha y en un velatorio.