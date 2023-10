Egresaron 57 nuevos profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas

Días pasados se realizó el acto de Colación de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA, con la presencia del rector, Ing. Oscar Arellano, el decano de la Facultad, CPN Gustavo Alfredo Lazarte y demás autoridades académicas, se llevó a cabo en el Aula Magna “Prof. Federico Emiliano Pais”.

En esta ocasión, completaron sus trayectos académicos un total de 57 personas de las carreras Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión de la Educación Superior, Licenciatura en Gestión Pública, Tecnicatura en Administración de la Educación Superior, Maestría en Contabilidad Superior y Auditoría, Especialización en Contabilidad Superior y Auditoria y Especialización en Tributación.

“El objetivo de cualquier institución de educación superior es ver graduados a sus alumnos, así que hoy estamos dándoles su título a 57 profesionales de distintas carreras de grado y pregrado. Esta es una fiesta y se trata de un momento de absoluta felicidad profesional”, destacó el Decano durante el evento, al que asistieron allegados de los nuevos profesionales.

Educación Pública

A su vez, el académico reflexionó sobre la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad, al agregar que “creo que ninguno de los que se están graduando hoy y muchos menos quien les habla, podríamos haber accedido a una educación superior de no ser por un Estado fuerte y presente que nos brinda una educación de calidad absolutamente gratuita”.

“Mi mensaje para los graduados es que asuman este logro con responsabilidad, porque son portadores de un título de una Facultad prestigiosa y una Universidad prestigiosa y en consecuencia, que ejerzan con libertad, con responsabilidad y que lo hagan con memoria y gratitud. Que no olviden dónde han sido formados y que, si no fuera por el modelo de Universidad pública y gratuita, ellos no podrían ser hoy los flamantes profesionales que son”.

El Decano, finalmente, dio a conocer que durante el acto se entregaron reconocimientos; entre otros, a quienes cumplieron el rol de abanderados y escoltas, así como a la persona que obtuvo el mejor promedio en este período.