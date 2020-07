El 50 % del padrón infantil no se vacunó y piden a los padres cumplir con el calendario

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, confirmó que el 50 % del total del padrón que corresponde a la población infantil de Catamarca no se vacunó, y pidió a los padres cumplir con el calendario nacional de vacunas, para evitar la propagación de enfermedades como coqueluche, meningitis o sarampión.

El funcionario dijo que por la de pandemia, la vacunación infantil cayó hasta un 50 % en algunas provincias. El aislamiento y la suspensión de las clases son algunos de los factores que explican la merma.

Severini dijo que se trabaja en estrategias para buscar a quienes requieran la vacuna, sobre todo en el Valle Central, para lograr la mejor cobertura posible.

En cuanto al porcentaje de vacunación, el médico pediatra dijo que “entre el 50 y el 60 %, lo ideal es poder tener una cobertura del 90 %, y vamos a tratar de cumplir esto en los próximos meses. Esto va depender de la circulación, ya que hasta el 20 de julio estamos limitados y esto limita a la gente la posibilidad de acceder a una vacuna”.

En relación a los parámetros de la situación de la caída de vacunación infantil en el país, Severini explicó que “es un problema a nivel nacional, estamos en una situación compleja; por un lado, completar la cobertura y, por otro, proteger a la gente indicándole que no salga masivamente a la calle”.

Al ser consultado sobre si la gente tiene temor de sacar a sus hijos, el funcionario señaló que “sin duda, eso se ve claramente en la atención de guardias del Hospital de Niños, que ha bajado mucho la afluencia de gente, ya que en esta época teníamos más de 150 consultas diarias y hoy no supera las 40 consultas, lo que significa que ha bajado muchísimo la circulación de gente”.

Finalmente, Severini indicó que “hay un calendario que hay que respetar durante los dos primeros años de vida, que es muy completo y cubre a los chicos de unas 15 enfermedades que, en otro momento, eran muy problemáticas y algunas llevaban a la muerte. Hoy, disponemos de esas vacunas y las estamos aplicando”, concluyó.