El 73,4% de la población objetivo se vacunó contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, que comenzó el pasado 1 de octubre y se extendió hasta el 11 de diciembre, y en Catamarca se logró vacunar al 73,4% de la población objetivo.

La misma, estaba destinada a niñas y niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días, quienes debían recibir una dosis adicional de las vacunas IPV y Triple Viral, independientemente de haberlas recibido con anterioridad o de haber padecido las enfermedades.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, se informó que esta Campaña de seguimiento se realiza cada 4 años con el objetivo de lograr altos porcentajes de cobertura en el país, para la eliminación de estas enfermedades.

Asimismo, se establecieron recomendaciones post campaña para reducir el número de susceptibles al sarampión.

Aquellos niños y niñas que no recibieron las dosis adicionales durante la Campaña Nacional de Vacunación y aún no cumplieron 5 años, deben recibir una dosis adicional de vacuna Triple Viral. En el caso de vacuna antipoliomielítica (IPV) se verificará el Calendario Nacional de Vacunación y se completarán esquemas atrasados (no dosis adicional).

Aquellos que ya cumplieron 5 años, deben recibir las vacunas del Calendario Nacional correspondientes al ingreso escolar.