El abuelo de Lucio habló sobre la mamá del nene asesinado: "Sólo quería la tenencia para cobrar planes sociales"

A medida que avanza la investigación por el crimen de Lucio Dupuy, más detalles estremecedores surgen del calvario que sufrió el menor de cinco años hasta encontrar la muerte el 26 de noviembre del 2021, tal es así que Ramón Dupuy, el abuelo de la víctima, puntualizó que Magdalena Espósito Valenti (25), la progenitora del menor, y detenida al igual que su pareja, Abigail Páez, "sólo quería la tenencia para cobrar planes sociales".

El hombre, que estuvo presente en la audiencia en la que el tribunal emitió el veredicto final sobre las acusadas que las declaró "culpables", las calificó de "inmundicias".

"Lo vino a buscar porque en ese entonces salió el famoso IFE, salió el famoso crédito de la Anses para los niños, la tarjeta social para lo que tenía que tener a la criatura porque sino no te lo brindaban. Esa la desesperación de esta asesina de recuperar a Lucio para cobrar los beneficios sociales", expresó el abuelo de Lucio, en diálogo con Radio Mitre.

"La palabra mamá para mí significa muchísimo, es sagrada. Estas inmundicias no pueden llamarse mamá, ninguna de las dos", sostuvo Ramon Dupuy.

El abuelo de Lucio aseguró que las asesinas de su nieto "están muertas" para él, motivo por el que "no le podría decirle nada a un muerto".

A dos días de haberse conocido el veredicto del Tribunal de Audiencias de La Pampa, el abuelo de Lucio volvió a recriminarse el hecho de no haberse "dado cuenta o sospechar" lo que podía suceder con su nieto. "Me recrimino no haberme dado cuenta o sospechar, que Dios me hubiera dado una señal para saber lo que pasaba con él", relató Ramon, luego de definir al pequeño como "un angelito" al que nunca le conocieron una lágrima.



Al recordar el momento en el que Lucio volvió a vivir con su madre, luego de que "lo dejó un año y pico" bajo su cuidado, describió: "Sentí que me lo arrancaron sin anestesia del corazón, porque era todo para nosotros".

"Luchamos con mi señora codo a codo con mi hijo para recuperar a Lucito, pero nos ataron de pie y mano", lamentó Ramón.

En esa línea, la fiscal de género de La Pampa, Verónica Ferrero, afirmó que las acusadas cobraban "un dinero por tenerlo".

En ese sentido, puntualizó que en el juicio se pudo acreditar que Lucio "era objeto de satisfacción de ambas para golpearlo, abusarlo o cobrar un dinero por tenerlo".

Además, indicó que la pareja recibía una cuota alimentaria por la tenencia e incluso pedían dinero a la familia del padre para que puedan verlo, en diálogo con Radio Con Vos. Consultada por los motivos que llevaron a la madre a pedir la tenencia, Ferrero dijo que era una pregunta que se hicieron a lo largo de toda la investigación.