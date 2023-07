El angustioso pedido de una madre que quiere salvar a su hija

El amor de una madre y la angustiante situación en la que se encuentra su hija, la llevaron a manifestarte con un corte en Avenida Virgen del Valle esta mañana:

“Quiero otra opinión, me dicen que su cuadro es irreversible. No entiendo, porque mi hija no llegó descompuesta ni desmayada, ella bajó de la moto y caminó”.

Su hija sufre de un cuadro de asma grave, sufrió un ataque y al ver que el paff no mejoró su respiración, decidió llevarla al Hospital de Niños:

“Le dije a la guardia que ya le había hecho un rescate (es decir, el paff), pero le volvieron a hacer otro” aunque se opuso que le aplicaran de nuevo el medicamento, su hija continuó descompuesta, pero a pesar de eso, logró pasar bien la primera noche de internación.

“Al otro día se despierta, le doy de desayunar, y una enfermera me dice que le haga el paff. Intenté negarme pero me dijo que era la indicación de la médica, le hice un paff y se descompone, me decía que no podía respirar. Le digo a la enfermedad y me dice que tenía los signos vitales bien. Pido que llamen a la doctora, luego, llegaron tres doctoras más pero a mi hija ya le había dado un paro cardiorrespiratorio. Me sacaron de la habitación y llamo a la doctora de cabecera de mi hija para que se acerque porque no me decían nada. Su doctora me informa que ya había salido del paro, se retira y, luego, me avisan que a mi hija le había dado otro paro cardiorrespiratorio, más largo y que había entrado en coma”, relató, angustiada.

La mujer contó que el día de ayer le informaron que el cuadro, el estado de coma, de la pequeña es irreversible.

“Mi hija está con vida, pido un traslado para que la vean otros profesionales (en Buenos Aires) y me digan lo que tiene. No quiero llevar a mi hija al cementerio, la quiero llevar a mi casa”, terminó, suplicando.