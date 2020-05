El Banderazo de la Intersindical: los gremios hablan de mil docentes manifestando por la reforma del Estatuto Docente

Comenzó el Banderazo en la Plaza 25 de Mayo, marcha que los gremios docentes emprenden en contra de la reforma del Estatuto Docente.

Ya sin diálogo por este tema entre los gremios y el Ministerio de Educación, la marcha encabezada por ATECA, SUTECA, UDA, SADOP y Sidca se inscribe como reclamo para que los docentes puedan intervenir sobre este importante tema siendo parte presente del debate. Durante la manifestación, que está prevista concentre a los manifestantes frente a Casa de Gobierno, se desarrollará no sólo el banderazo sino también un abrazo simbólico a la Plaza 25 de Mayo.

El Frente de Unidad Sindical Estatal (FUSSI) acompaña la protesta .

El representante de Sidca, Sergio Guillamondegui volvió a reclamar que la reforma del Estatuto no se realice sin los docentes en las aulas. "Solicitamos que haya diálogo", reclamó y además señaló "no es que no queremos discutir ni somos caprichosos pero queremos que los compañeros estén en el aula para iniciar esta discusión".

Jorge Molas, adjunto de Ateca que ayer solicitó la renuncia del ministro Francisco Gordilló habló de la importante convocatoria. "La respuesta del docente fue contundente y esperamos con estos sensibilizar a nuestro Gobernador. Que entienda que no es su negocio la Provincia sino que la Provincia es de todos".

Belén, también puso el banderazo en alto

En Saujil, los docentes también dicen presente

En Chumbicha, también se manifiestan